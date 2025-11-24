दिल्ली में बीते डेढ़ दशक में आठवीं बार नवंबर माह में नहीं हुई बारिश, आगामी दिनों में भी वर्षा के आसार नहीं



नवंबर में वर्षा न होने से कई नुकसान होते हैं, जिनमें कृषि- किसानों पर संकट, भूजल स्तर का नीचे जाना, वातावरण में सूखापन एवं धूल प्रदूषण बढ़ना शामिल हैं। इससे मिट्टी की नमी भी घटती है, जिससे फसलों को नुकसान होता है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हिमालय में बर्फबारी की कमी के कारण नवंबर में अपेक्षित ठंड भी नहीं पड़ पा रही है। इससे फसलों की बुआई प्रभावित होती है। -डॉ. जेपीएस डबास, पूर्व प्रधान विज्ञानी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा

सर्दियों के माह में वर्षा के लिए मजबूत पश्चिमी विक्षोभों का सक्रिय होना आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण ही नवंबर में सूखे की स्थिति बन रही है। वैसे इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ देर से आना शुरू होते हैं और फिर फरवरी-मार्च तक सक्रिय रहते हैं। इस साल भी ऐसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। - महेश पलावत, उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन), स्काईमेट वेदर