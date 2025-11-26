Language
    Delhi Weather: कंपकंपाती ठंड के लिए रहें तैयार! बुधवार को रही इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह, अभी और गिरेगा पारा

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:56 AM (IST)

    दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। बुधवार को इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई और तापमान में गिरावट की आशंका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक ठंड बढ़ने की संभावना जताई है, इसलिए दिल्लीवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।

    दिल्ली में आनेवाले दिनों में गिरेगा पारा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लगातार बदल रहे मौसम के बीच दिल्ली में अब सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है। आसमान साफ रहने से न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में भी कमी आ रही है। इसी क्रम में अब बुधवार को दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी।

    आज यानी बुधवार को भी दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकल गया है। आसमान भी साफ है। आज न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो इस सीजन का अभी तक का सबसे कम है। वहीं अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री रह सकता है।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी अगले सप्ताह भर आसमान साफ ही रहेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी। धीरे धीरे अधिकतम तापमान में भी गिरावट आएगी।

    वहीं, दिल्ली की हवा बुधवार को भी 'बहुत खराब' श्रेणी में ही दर्ज की गई। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 331 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक में बदलाव होने के आसार नहीं हैं।

