दिल्ली में पेयजल और सीवर की समस्या के लिए 735 करोड़ रुपये आवंटित, कई स्थानों पर काम शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के कई क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन से पानी का नुकसान हो रहा है। इससे दूषित पानी की समस्या भी बढ़ रही है। कई स्थानों पर सीवर ओवर फ्लो की समस्या है। समस्या दूर करने के लिए पुरानी पाइप लाइन व सीवर लाइन को बदलने की आवश्यकता है।

इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 735 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग राशि खर्च करने का प्रविधान किया गया है। नई दिल्ली और दिल्ली कैंट विधानसभा को छोड़कर शेष 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह राशि आवंटित की गई है। कुल राशि में से 408.95 करोड़ पूंजीगत मद के अंतर्गत हैं। इनसे नई पाइपलाइन बिछाने, पुराने सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन, भूमिगत जलाशय निर्माण और जल आपूर्ति प्रणाली को सशक्त करने पर खर्च होंगे। राजस्व मद के अंतर्गत 326 करोड़ रुपये रखरखाव, मरम्मत, सीवर लाइन की सफाई और अन्य सेवा सुधार कार्यों में खर्च किए जाएंगे।