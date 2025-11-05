दिल्ली में पेयजल और सीवर की समस्या के लिए 735 करोड़ रुपये आवंटित, कई स्थानों पर काम शुरू
दिल्ली में पेयजल और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 735 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि 68 विधानसभा क्षेत्रों में पुरानी पाइपलाइन बदलने, सीवर लाइन की मरम्मत और नई जल आपूर्ति प्रणाली बनाने पर खर्च की जाएगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि इससे विधायक अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार काम करवा सकेंगे और कार्यों की निगरानी की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के कई क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन से पानी का नुकसान हो रहा है। इससे दूषित पानी की समस्या भी बढ़ रही है। कई स्थानों पर सीवर ओवर फ्लो की समस्या है। समस्या दूर करने के लिए पुरानी पाइप लाइन व सीवर लाइन को बदलने की आवश्यकता है।
इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 735 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग राशि खर्च करने का प्रविधान किया गया है।
नई दिल्ली और दिल्ली कैंट विधानसभा को छोड़कर शेष 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह राशि आवंटित की गई है। कुल राशि में से 408.95 करोड़ पूंजीगत मद के अंतर्गत हैं। इनसे नई पाइपलाइन बिछाने, पुराने सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन, भूमिगत जलाशय निर्माण और जल आपूर्ति प्रणाली को सशक्त करने पर खर्च होंगे। राजस्व मद के अंतर्गत 326 करोड़ रुपये रखरखाव, मरम्मत, सीवर लाइन की सफाई और अन्य सेवा सुधार कार्यों में खर्च किए जाएंगे।
यह भी पढ़ें- दिल्ली: परियोजनाओं में देरी पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज, PWD ने जारी किए सख्त निर्देश
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व सीवर से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए फंड आवंटित किए गए हैं। इससे विधायक अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार काम करा सकेंगे। धनराशि जारी होने के साथ ही कई स्थानों पर काम शुरू हो गया है। शीघ्र ही बदलाव देखने को मिलेगा।
पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से निगरानी और आडिट व्यवस्था लागू की गई है। सभी कार्यों को जियो-टैग किया जाएगा और रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा, ताकि धन का सही उपयोग और समय पर काम पूरा हो सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।