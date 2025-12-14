Language
    सैटेलाइट बनाम हकीकत: दिल्ली के 322 में से सिर्फ 43 जल निकायों में मिला पानी, रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े!

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:22 PM (IST)

    एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली में 322 जल निकायों में से केवल 43 में ही पानी है। सैटेलाइट डेटा और जमीनी हकीकत के बीच यह विसंगति जल संरक्षण औ ...और पढ़ें

    डब्ल्यूएडी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में झील, तालाब और जोहड़ की एक तस्वीर वह जो कागजों से लेकर भू-स्थानिक दिल्ली लिमिटेड (जीएसडीएल) की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देती है और दूसरी तस्वीर जमीनी स्तर पर किए गए सर्वे में शीशे की तरफ साफ नजर आती है।

    झील, तालाब और जोहड़ से जुड़े मामले में दिल्ली आर्द्र भूमि प्राधिकरण (डब्ल्यूएडी) द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल की गई ताजा रिपोर्ट में हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। राजस्व विभाग की जमीनी रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट से पहचानी गई 322 साइट में से महज 43 स्थानों पर ही पानी मिला है।

    डब्ल्यूएडी ने रिपोर्ट में कहा कि राजस्व विभाग द्वारा पहचाने गए नए 43 स्रोतों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने व इसे लेकर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस संबंध में जवाब नहीं दिया गया।

    राजधानी में 1367 जल निकाय

    प्राधिकरण ने यह भी बताया कि विभिन्न भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों के माध्यम से उनके रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब व जौहड़ की पहचान की गई। दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली में झील, तालाब और जोहड़ (रिसाव तालाब) समेत 1367 जल निकाय हैं। यह संख्या सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित है। दूसरी ओर राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1045 से अधिक जल निकाय है।

    हालांकि, प्राधिकरण के रिकार्ड के अनुसार कुछ जल निकाय के खसरा नंबर गायब हैं और ये जल निकाय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), वन विभाग, दिल्ली नगर निगम, राजस्व विभाग और आइजीएससी से संबंधित हैं। प्राधिकरण ने कहा कि इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों को पत्र लिखा गया है।

    वहीं एनजीटी के पूर्व के आदेश में गत चार जुलाई को विभिन्न जल निकायों को लेकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। एनजीटी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेकर मामला शुरू किया था। पूर्व में एनजीटी ने दिल्ली सरकार को शेष 1023 जल निकायों के भू-सत्यापन के लिए जियो-टैगिंग और जियो-रेफरेंसिंग करने का आदेश दिया था।

    जिला-सूचीबद्ध जल निकाय विवरण

    जिला-सूचीबद्ध जल निकाय : सेटेलाइट इमेज एवं जमीनी पड़ताल
    जिला सूचीबद्ध जल निकाय सेटेलाइट इमेज जमीनी पड़ताल
    दक्षिण-पश्चिमी 274 56 7
    पश्चिम 64 22 3
    नई दिल्ली 62 12 3
    पूर्वी 46 4 0
    उत्तर-पश्चिमी 135 32 4
    दक्षिण 135 55 14
    दक्षिण-पूर्वी 50 17 4
    उत्तर-पूर्वी 32 15 0
    शाहदरा 28 9 1
    उत्तरी 196 79 0
    मध्य 23 21 7
    कुल 1045 322 43