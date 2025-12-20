दिल्ली सरकार लाई पानी के बिलों पर बड़ी राहत देनेवाली योजना, 100% तक सरचार्ज होगा माफ
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने पानी के बिलों पर बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है। 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल भरने पर लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% माफी मिल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने पानी के बिलों पर बड़ी राहत देने वाली योजना चलाई है। अगर आप अपना बकाया बिल 31 जनवरी 2026 तक भर देते हैं, तो लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% माफी मिल जाएगी। यानी आपको सिर्फ मूल बिल की राशि ही चुकानी पड़ेगी और जुर्माना पूरी तरह माफ हो जाएगा। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है और करीब 11 हजार करोड़ रुपये के सरचार्ज को माफ करने का प्रावधान है।
इसके बाद, अगर आप 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच बिल जमा करते हैं, तो सरचार्ज पर 70% छूट मिलेगी। सरकार ने साफ कहा है कि यह वन-टाइम स्कीम है और इसके बाद ऐसी कोई योजना नहीं चलेगी। लोगों से अपील की जा रही है कि जल्दी से बकाया बिल जमा कर इस मौके का फायदा उठाएं।
बिल जमा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट https://djb.gov.in/DJBRMSPortal/portal/payOnline.html पर जाएं। यहां अपना KNO नंबर डालकर अपडेटेड बिल चेक करें और ऑनलाइन पेमेंट करें। आज ही अपना बकाया निपटाकर बड़ी बचत करें।वहीं आप ऑफलाइन भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी जोनल ऑफिस जाना होगा और KNOबताने के बाद कैश, कार्ड या यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे।
