दिल्ली सरकार लाई पानी के बिलों पर बड़ी राहत देनेवाली योजना, 100% तक सरचार्ज होगा माफ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने पानी के बिलों पर बड़ी राहत देने वाली योजना चलाई है। अगर आप अपना बकाया बिल 31 जनवरी 2026 तक भर देते हैं, तो लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% माफी मिल जाएगी। यानी आपको सिर्फ मूल बिल की राशि ही चुकानी पड़ेगी और जुर्माना पूरी तरह माफ हो जाएगा। यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है और करीब 11 हजार करोड़ रुपये के सरचार्ज को माफ करने का प्रावधान है।

इसके बाद, अगर आप 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच बिल जमा करते हैं, तो सरचार्ज पर 70% छूट मिलेगी। सरकार ने साफ कहा है कि यह वन-टाइम स्कीम है और इसके बाद ऐसी कोई योजना नहीं चलेगी। लोगों से अपील की जा रही है कि जल्दी से बकाया बिल जमा कर इस मौके का फायदा उठाएं।