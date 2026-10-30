दिल्ली वोटर लिस्ट से हटाए गए 47.56 लाख नामों की दोबारा होगी जांच, घर-घर जाकर BLO करेंगे सत्यापन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मसौदा सूची से हटाए गए 47.56 लाख मतदाताओं के नामों की दोबारा जांच होगी।

चुनाव आयोग अब इन मतदाताओं का घर-घर जाकर फिर से सत्यापन कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए दिल्ली में तैनात सभी 14,947 बूथ स्तरीय अधिकारियों को लगाया जा सकता है।

दिल्ली में लगाए जाएंगे विशेष नामांकन शिविर?

अधिकारियों के मुताबिक, आयोग की ओर से समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद सत्यापन का एक और दौर चलाने का अवसर मिला है। इसके साथ ही 15 और 22 नवंबर को विशेष नामांकन शिविर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन शिविरों में विद्यार्थियों, बेघर लोगों, ट्रांसजेंडर और यौनकर्मियों को मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।