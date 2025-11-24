Language
    वोट चोरी के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी

    By Sanjeev Gupta Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:00 AM (IST)

    Delhi Vote Scam दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अशोक विहार वार्ड में वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति की फोटो कई बार लगाई गई है, जिससे श्रमिकों के वोट देने के अधिकार का हनन होगा।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव को लिखा पत्र।

    राब्यू, जागरण, नई दिल्ली। Delhi Vote Scam प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव को पत्र लिखकर अशोक विहार वार्ड में वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की है। इसकी कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है।

    यादव ने चुनाव आयोग से तुरंत प्रभाव से सभी निगम उप चुनाव वाले वार्डों में इस प्रकार जानबूझकर की गई वोट चोरी को ठीक करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ेगा।

    यादव ने पत्र में उल्लेख किया है कि 65 नंबर अशोक विहार वार्ड में एक ही व्यक्ति की फोटो बूथ नंबर 13, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 91 बार लगाई गई है। इस बूथ में ज्यादातर श्रमिक रहते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि 90 श्रमिक मतदाताओं के वोट देने के अधिकार को साजिश के तहत छीना जाएगा, जो न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि लोकतांत्रिक मान्यताओं के भी खिलाफ है।