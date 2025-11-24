वोट चोरी के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी

राब्यू, जागरण, नई दिल्ली। Delhi Vote Scam प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव को पत्र लिखकर अशोक विहार वार्ड में वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की है। इसकी कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है।

यादव ने चुनाव आयोग से तुरंत प्रभाव से सभी निगम उप चुनाव वाले वार्डों में इस प्रकार जानबूझकर की गई वोट चोरी को ठीक करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ेगा।