नए साल से दिल्ली गे 147 गांवों की बदलेगी तस्वीर, 700 करोड़ रुपये का बजट मंजूर

धर्मेंद्र यादव, बाहरी दिल्ली। लंबे समय से विकास कार्यों की बाट देख रहे दिल्ली देहात के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी के गांवों के विकास कार्यों के लिए दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड ने 702 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी है। यह धनराधि 147 गांवों के विकास कार्याें पर खर्च की जाएगी।

माना जा रहा है कि विभागीय मंजूरी व अन्य औपचारिकता में एक से डेढ़ महीना लगेगा, यानि नए साल से गांवों में विकास कार्य आरंभ हो जाएंगे। इस धनराशि का बड़ा हिस्सा लगभग 500 करोड़ रुपये राेड-गली निर्माण आदि पर खर्च होंगे। 30 ड्रेन, 29 चौपाल, 17 पार्क व जिम बनाए जाएंगे।

नए साल से दिल्ली के गांवाें की तस्वीर बदलने की उम्मीद अब की जा सकती है। शुक्रवार को सचिवालय में दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में गांवों के विकास परियोजनाओं के लिए 702 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि को स्वीकृति दी गई है। यह धनराशि 377 विकास परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी।

इन परियोजनाओं में रोड-गली, लेन के अलावा ड्रेन, बरातघर, पंचायत घर, चौपाल, श्मशान घाट, बाउंड्री वाल, स्ट्रीट व सोलर लाइट, प्रवेश द्वार, कुएं, लाइब्रेरी आदि शामिल हैं। गांव के हिसाब से देखा जाए तो इस बजट में सबसे ज्यादा धनराशि 53.26 करोड़ रुपये नजफगढ़ विधानसभा के ढांसा गांव के विकास कार्याें पर खर्च किए जाने का प्रविधान रखा गया है।

बैठक में बोर्ड के उप प्रधान गजेंद्र दराल के अलावा बोर्ड सदस्य एवं विधायक राजकरण खत्री, नीलम पहलवान, दीपक चौधरी आदि उपस्थित रहे।

दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 702 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी गई है। लंबे समय से दिल्ली के गांवों का विकास रुका हुआ था, अब इस कार्य में तेजी आएगी। सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद अगले साल जनवरी महीने से गांवों में विकास कार्य शुरू हाे जाएंगे और अगले तीन महीने में कार्य पूरी कर लिए जाएंगे। इससे पहले सितंबर महीने में ग्रामीण विकास बोर्ड 1089 करोड़ के बजट को स्वीकृति दे चुका है। ये विकास कार्य चल रहे हैं। विकास कार्यों में और तेजी लाने के लिए अब नए बजट को मंजूरी दी गई है। अब तक बोर्ड लगभग 1800 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृत कर चुका है। - राजकुमार चौहान, चेयरमैन, दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड

इस मद में खर्च होंगे 702 करोड़ रुपये

- 494.7 करोड़ रुपये सड़क, गली, लेन व समतलीकरण

- 67.31 करोड़ रुपये चौपाल पर खर्च होंगे

- 58.17 करोड़ रुपये सामुदायिक केंद्र, बरातघर, पंचायतघर पर खर्च

- 44.92 करोड़ रुपये ड्रेन निर्माण व मरम्मत

- 15.82 करोड़ रुपये पार्क, आेपन जिम, तालाब पर खर्च होंगे

- 8.22 करोड़ रुपये दाह संस्कार व श्मशान घाट बनाने पर खर्च होंगे

- 3.82 करोड़ रुपये से बाउंड्री वाल व पुलिया बनेगी

- 3.46 करोड़ रुपये बैंच खरीद

- 2.71 करोड़ रुपये लाइट व सोलर लाइट पर खर्च होंगे

- 2.04 कराेड़ रुपये से प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे

- 72 लाख रुपये लाइब्रेरी पर खर्च होंगे

- 11 लाख रुपये से कुआं निर्माण व मरम्मत होगी