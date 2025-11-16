Language
    दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 702 करोड़ रुपये की लागत से इन इलाकों का होगा विकास

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:21 AM (IST)

    दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में विकास का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। ग्रामीण विकास बोर्ड ने 147 गांवों में विकास कार्यों के लिए 702 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। इस राशि से गांवों में सड़कें, गलियां, नाले, चौपाल और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। सबसे ज्यादा बजट नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ढांसा गांव के लिए आवंटित किया गया है।

    दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में विकास का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है।

    धर्मेंद्र यादव, बाहरी दिल्ली। लंबे समय से विकास परियोजनाओं का इंतज़ार कर रहे ग्रामीण दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है। ग्रामीण विकास बोर्ड ने 147 गाँवों में विकास कार्यों के लिए 702 करोड़ के बजट को मंज़ूरी दे दी है। विभागीय मंज़ूरी और अन्य औपचारिकताओं में एक से डेढ़ महीने का समय लगने की उम्मीद है। यानी नए साल से इन गाँवों में विकास कार्य शुरू हो जाएँगे। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 500 करोड़, सड़कों और गलियों के निर्माण और मरम्मत पर खर्च किया जाएगा।

    दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार चौहान की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं के लिए 702 करोड़ के बजट को मंज़ूरी दी गई। यह राशि 377 विकास परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। स्वीकृत बजट का उपयोग 30 नालों, 29 चौपालों, 17 पार्कों और व्यायामशालाओं, विवाह भवन, पंचायत भवन, श्मशान घाट, चारदीवारी, स्ट्रीट और सोलर लाइटें, प्रवेश द्वार, कुएँ, पुस्तकालय आदि के निर्माण पर किया जाएगा।

    बजट में सबसे अधिक राशि 53.26 करोड़ रुपये आवंटित

    गाँवों के विकास के लिए 702 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इनका विकास लंबे समय से रुका हुआ था। अब इसमें तेज़ी आएगी। सभी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद अगले साल जनवरी में विकास कार्य शुरू हो जाएँगे। इससे पहले सितंबर में ग्रामीण विकास बोर्ड ने 1089 करोड़ रुपये के बजट को मंज़ूरी दी थी।

    -राजकुमार चौहान, अध्यक्ष, दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड

    नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ढांसा गाँव में विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।विकास कार्यों के लिए आवंटित 702 करोड़ रुपये में से 494.7 करोड़ रुपये सड़क निर्माण, गली निर्माण, चौपाल निर्माण, सामुदायिक केंद्र, विवाह भवन और पंचायत भवन पर, 58.17 करोड़ रुपये नाली निर्माण, 44.92 करोड़ रुपये नहर निर्माण, 15.82 करोड़ रुपये ओपन जिम और तालाबों पर, 8.22 करोड़ रुपये श्मशान घाट और श्मशान घाटों पर, 3.82 करोड़ रुपये चारदीवारी और पुलियों पर, 3.46 करोड़ रुपये बेंचों पर, 2.71 करोड़ रुपये स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइटों पर, 2.04 करोड़ रुपये प्रवेश द्वारों पर, 72 लाख रुपये पुस्तकालयों पर और 11 लाख रुपये कुओं के निर्माण और मरम्मत पर खर्च किए जाएंगे। विकास कार्यों के लिए पारित बजट में नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ढांसा गांव में सबसे अधिक 53 परियोजनाएं हैं, जिनके लिए 53.26 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

    इसी तरह, देवली के लिए 25.39 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। रिठाला में पांच परियोजनाओं पर 15.70 करोड़ रुपये, नरेला के बकौली गांव के लिए तीन परियोजनाओं पर 15.20 करोड़ रुपये, तुगलकाबाद में पांच परियोजनाओं पर 14.98 करोड़ रुपये, बवाना के पूठ खुर्द में 14 परियोजनाओं के लिए 14.85 करोड़ रुपये, नरेला विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर गांव में चार परियोजनाओं पर 14.36 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

    नरेला के घोघा गांव में चार परियोजनाओं के लिए 13.66 करोड़ रुपये, कस्तूरबा नगर के कोटला मुबारकपुर में एक परियोजना के लिए 13.05 करोड़ रुपये, नरेला में पांच परियोजनाओं के लिए 11.53 करोड़ रुपये, नजफगढ़ के कैर गांव में 12 परियोजनाओं के लिए 11.38 करोड़ रुपये, बवाना के बाजितपुर गांव में दो परियोजनाओं के लिए 11.28 करोड़ रुपये, मटियाला के जटिकरा गांव में एक परियोजना के लिए 10.89 करोड़ रुपये, रोहिणी के नाहरपुर में एक परियोजना के लिए 10.24 करोड़ रुपये और गांधी नगर के ओल्ड सीलमपुर गांव के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।