    दिल्ली में आज से BS-3 तक के कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री पर रोक, बॉर्डर पर 84 टीमें रखेंगी नजर

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:03 AM (IST)

    दिल्ली में आज से कुछ वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के बॉर्डरों पर 84 टीमें तैनात रहेंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रतिबंधित वाहन दिल्ली में प्रवेश न करें। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ट्रैफिक पुलिस भी सड़कों पर गश्त करेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेगी।

    दिल्ली में आज से बीएस 3 तक के मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदूषण को देखते हुए दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-3 श्रेणी तक के माल वाहक वाहनों का आज से दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। ऐसे वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इन्हें दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस कार्य के लिए अपनी 84 टीमों काे सतर्क किया है, इसमें से 46 टीमें दिल्ली की सीमाओं पर तैनात रहेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवहन विभाग यातायात पुलिस के साथ मिलकर निगरानी करेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि तमाम तरह से ऐसे वाहनों के मालिकों को जागरूक करने के बाद भी यदि इस श्रेणी का कोई वाहन दिल्ली की सीमा पर आता है तो उसे सीमा से ही वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए यू टर्न निर्धारित किए गए हैं।

    ऐसे वाहन दिल्ली में प्रवेश न करें इसके लिए परिवहन विभाग ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से डाटा लेकर आसपास के राज्याें के शहरों में पंजीकृत इस श्रेणी के वाहनों के मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा है और उन्हें आगाह किया है कि एक नवंबर से उनके वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित है। इसलिए दिल्ली की सीमा पर उनके वाहन नहीं पहुंचें।

    वहीं सीमाओं पर बने एमसीडी के टोल प्लाजा पर भी परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस की टीमें मौजूद रहेंगी जो ऐसे वाहनों का शुल्क काटने के बाद पुन वापस कराएंगी।

    दिल्ली सरकार की ओर से अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि यह भी तैयारी की जाए कि इस प्रक्रिया में दैनिक यात्रियों को आवागमन में असुविधा न हो। परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों के जिला अधिकारियों से भी संपर्क कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया है और संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देते हुए इस अभियान में वाहन चालकों को दिल्ली की सीमा पर ना आने देने के लिए जागरूक करने के लिए कहा है।

    दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारा प्रयास है लोगों को जागरूक किया जाए और अगर ऐसे वाहन फिर भी सीमा पर आ जाते हैं तो उन्हें वापस किया जाए।

    दिल्ली में प्रतिदिन बीएस-3 और इससे निचली श्रेणी के माल वाहक वाहन कितने प्रतिदिन दिल्ली में प्रवेश करते हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एमसीडी अलग-अलग उत्तर दे रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 500 के करीब ऐसे वाहन दिल्ली में प्रतिदिन प्रवेश करते हैं।

    उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद इस श्रेणी का कोई मालवाहक दिल्ली में आता है तो फिर उसे चालान का सामना करना पड़ेगा। उसका 20000 का चालान कट सकता है। दिल्ली में 150 के करीब प्रवेश सीमा हैं। इन सभी जगह पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे।

    बता दें कि वायु गुणवत्ता आयोग के आदेश पर परिवहन विभाग ने सभी गैर दिल्ली पंजीकृत बीएस-3 और इससे पिचली श्रेणी के वाणिज्यिक माल वाहनों में शामिल हल्के मालवाहन वाहन (एलजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) भारी माल वाहन (एचजीवी) एक नवंबर से दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे।