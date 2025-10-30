दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमिनार रद, कोलोक्वियम संयोजक ने दिया इस्तीफा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के समाजशास्त्र विभाग में शुक्रवार को होने वाले कोलोक्वियम श्रृंखला के एक सेमिनार को रद कर दिया गया। यह सेमिनार “भूमि, संपत्ति और लोकतांत्रिक अधिकार” विषय पर आयोजित होने वाला था, जिसमें संपत्ति के अधिकार की न्यायिक व्याख्याओं पर चर्चा होनी थी।

विभागाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रजिस्ट्रार की ओर से तत्काल अनुपालन का निर्देश दिया गया, लेकिन रद करने का कोई कारण नहीं बताया गया। इस निर्णय के विरोध में कोलोक्वियम के संयोजक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अब वे इस मंच की बौद्धिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकते।