दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति की पहल, कॉलेजों में छात्रों को जागरूक करेंगे 'नशा मुक्ति प्रहरी'

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। 'नशे को कहो ना-जीवन को हां', 'हम सबका एक ही नारा-नशामुक्त हो देश हमारा...'। कैंपस में ये संदेश युवा छात्रों तक पहुंचाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस को नशामुक्त बनाने की दिशा में कॉलेजों में ये पहल की जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से जारी निर्देशों के बाद कॉलेजों ने जागरूकता को लेकर खास योजना बनाई है। इसके तहत तंबाकू और नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए छात्रों को जागरूक करने को ‘नशा मुक्ति प्रहरी’ नियुक्त किए जाएंगे।

युवाओं को नशे के प्रति सतर्क बनाने के लिए परिसर में जागरूकता अभियान और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार्यशाला, विशेष सत्र, अतिथि व्याख्यान और संवाद कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाएगी और इससे बचाव के उपाय सुझाए जाएंगे।

स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, भाषण आदि प्रतियोगिताओं के जरिए भी जागरूकता अभियान चलेगा। इन कार्यक्रमों की योजना बनाने से लेकर आयोजन तक में प्रहरी मुख्य भूमिका निभाएंगे। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) से जुड़े स्वयंसेवकों को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा।

छात्रों के बीच रहकर चलाएंगे मुहिम कालेजों में तैनात किए गए प्रहरियों की जिम्मेदारी होगी कि वे कैंपस में जागरूकता को काम करें और छात्रों को नशे के बुरे प्रभावों के बारे में जानकारी देते रहे। इसके लिए वे छात्रों के बीच रहकर ऐसे छात्रों का पता लगाएंगे जिनका रुझान नशे की ओर देखा जा रहा है।