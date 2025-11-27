Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति की पहल, कॉलेजों में छात्रों को जागरूक करेंगे 'नशा मुक्ति प्रहरी'

    By Shalini Devrani Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:48 AM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में नशा मुक्ति के लिए 'नशा मुक्ति प्रहरी' नामक एक पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य छात्रों को नशीली दवाओं के खतरों से अवगत कराना और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। 'नशा मुक्ति प्रहरि' छात्रों को परामर्श और सहायता प्रदान करेंगे, जिससे युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    कॉलेजों में नशा मुक्ति प्रहरियों की होगी तैनाती।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। 'नशे को कहो ना-जीवन को हां', 'हम सबका एक ही नारा-नशामुक्त हो देश हमारा...'। कैंपस में ये संदेश युवा छात्रों तक पहुंचाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस को नशामुक्त बनाने की दिशा में कॉलेजों में ये पहल की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से जारी निर्देशों के बाद कॉलेजों ने जागरूकता को लेकर खास योजना बनाई है। इसके तहत तंबाकू और नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए छात्रों को जागरूक करने को ‘नशा मुक्ति प्रहरी’ नियुक्त किए जाएंगे।

    युवाओं को नशे के प्रति सतर्क बनाने के लिए परिसर में जागरूकता अभियान और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार्यशाला, विशेष सत्र, अतिथि व्याख्यान और संवाद कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाएगी और इससे बचाव के उपाय सुझाए जाएंगे।

    स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, भाषण आदि प्रतियोगिताओं के जरिए भी जागरूकता अभियान चलेगा। इन कार्यक्रमों की योजना बनाने से लेकर आयोजन तक में प्रहरी मुख्य भूमिका निभाएंगे। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) से जुड़े स्वयंसेवकों को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा।

    छात्रों के बीच रहकर चलाएंगे मुहिम

    कालेजों में तैनात किए गए प्रहरियों की जिम्मेदारी होगी कि वे कैंपस में जागरूकता को काम करें और छात्रों को नशे के बुरे प्रभावों के बारे में जानकारी देते रहे। इसके लिए वे छात्रों के बीच रहकर ऐसे छात्रों का पता लगाएंगे जिनका रुझान नशे की ओर देखा जा रहा है।

    उनकी आदत छुड़ाने और काउंसलिंग के लिए व्यक्तिगत स्तर पर काम करेंगे। इसके अलावा एनएसएस छात्र इंटरनेट मीडिया एकाउंट पर हैशटैग 'नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत' के साथ जागरूकता अभियान चलाएंगे।





    कालेज में युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने करने के लिए एनएसएस की ओर से समय-समय पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें परामर्श सत्र, व्याख्यान, प्रतियोगिताएं, शपथ ग्रहण समारोह जैसी गतिविधियां शामिल रहती हैं। अब कालेज में नशामुक्त प्रहरी तैनात किए जाएंगे जो छात्रों को जागरूक करने की दिशा में आनलाइन व आफलाइन जिम्मेदारी निभाएंगे।

    -

    अजय प्रताप सिंह गहलोत, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी, देशबंधु कालेज।