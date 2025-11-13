Delhi University के कॉलेज कैंटीन में चूहों का आतंक, शिकायत पर विक्रेता का टेंडर रद्द
दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज की कैंटीन में चूहों का वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने कैंटीन विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया है। छात्रों ने खाने पर चूहों को देखकर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की शिकायत की थी। कॉलेज ने छात्र संघों को नए विक्रेता की तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज की कैंटीन में चूहे मिलने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए इस वीडियो में चूहे कैंटीन में रखे खाने पर घूमते दिख रहे हैं। छात्रों ने ये वीडियो पोस्ट कर उनकी सेहत से खिलवाड़ की बात कही है।
कैंटीन विक्रेता का लाइसेंस रद्द
मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए कैंटीन विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस वेंडर के पास पिछले चार महीने से कैंटीन का ठेका था। कालेज प्राचार्य प्रो. अरुण कुमार अत्री का कहना है कि ये प्रसारित वीडियो हाल का नहीं है। हालांकि, कॉलेज को इस मामले की शिकायत मिलने के बाद संबंधित कैंटीन विक्रेता का टेंडर रद्द करके त्वरित कार्रवाई की गई है।
कॉलेज के मार्निंग और इवनिंग छात्र संघों के पदाधिकारियों को परिसर में कैंटीन और खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त विक्रेता की पहचान कर उनकी सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल कॉलेज प्रशासन को छात्रसंघों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।
