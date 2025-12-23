दिल्ली में 300 KM के दायरे में आनेवाले 6 थर्मल पावर प्लांट्स को शो-कॉज नोटिस, CAQM ने की कार्रवाई
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए CAQM ने दिल्ली से 300 किमी की परिधि में स्थित 6 थर्मल पावर प्लांट्स को बायोमास को-फायरिंग नियमों का पालन न क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आयोग फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सख्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 300 किलोमीटर की परिधि में स्थित 6 थर्मल पावर प्लांट्स को बायोमास को-फायरिंग नियमों का पालन न करने पर शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं। इन प्लांट्स पर बायोमास के साथ कोयले की सह-दहन नीति का उल्लंघन पाया गया, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण स्तर बढ़ाने में योगदान हो रहा है।
आयोग ने इन प्लांट्स पर कुल लगभग 61.85 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजालगाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
