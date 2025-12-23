दिल्ली में 300 KM के दायरे में आनेवाले 6 थर्मल पावर प्लांट्स को शो-कॉज नोटिस, CAQM ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आयोग फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सख्त कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 300 किलोमीटर की परिधि में स्थित 6 थर्मल पावर प्लांट्स को बायोमास को-फायरिंग नियमों का पालन न करने पर शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं। इन प्लांट्स पर बायोमास के साथ कोयले की सह-दहन नीति का उल्लंघन पाया गया, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण स्तर बढ़ाने में योगदान हो रहा है।