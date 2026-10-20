दिल्ली के विकासपुरी दशहरा ग्राउंड में मिक्सर झूले का गेट टूटने से दो घायल, आरएमएल में चल रहा इलाज; FIR दर्ज

मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। विकासपुरी के एफ ब्लॉक स्थित दशहरा ग्राउंड में लगे मिक्सर झूले का गेट टूटने से दो लोग घायल हो गए। हादसा देर रात करीब 1:36 बजे हुआ। दोनों घायलों को पहले माता चानन देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर उपचार के लिए आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों का उपचार जारी है।

पुलिस कर रही हादसे की गहन जांच पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि झूले का गेट टूटने के कारण दोनों लोग नीचे गिर गए और उन्हें चोटें आईं। सूचना मिलने के बाद विकासपुरी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल का मोबाइल क्राइम टीम ने निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।