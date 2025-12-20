दिल्ली में नए साल पर ड्रग्स बेचने आए दो तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो से अधिक ड्रग्स जब्त
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों भाई हैं। नए साल की शाम और उससे पहले के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई के लिए कई तरह के ड्रग्स लाए गए थे।
उनके पास से 1.068 किलोग्राम चरस, 98 ग्राम टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, 174 ग्राम OG और ड्रग्स ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई एक कार जब्त की गई है। समुद्र के पास उगाई जाने वाली गांजे को OG के नाम से जाना जाता है। इस तरह का गांजा थाईलैंड, अमेरिका और कैलिफोर्निया में समुद्र तट के पास उगाया जाता है और इसमें THC (टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल) की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए, कुछ समय से भारत में थाई गांजे की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
डीसीपी पंकज कुमार के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरि नगर के रहने वाले रितंशु गुंड और रिदम गुंड के रूप में हुई है। उन्हें 17 दिसंबर को तिहाड़ जेल रोड, जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया, जब वे एक कार में ड्रग्स सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे।
क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे ड्रग तस्करों से जुड़ी जानकारियों पर सक्रिय रूप से काम कर रही थी। 17 दिसंबर को तिहाड़ जेल रोड, जनकपुरी पर एक कार में नशीले पदार्थ सप्लाई कर रहे ड्रग तस्करों की आवाजाही के बारे में जानकारी मिली। जानकारी के आधार पर, एसीपी गिरीश कौशिक और इंस्पेक्टर संदीप तुशीर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जनकपुरी में जेल रोड पर तस्करों को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की; हालांकि, सतर्क टीम ने गाड़ी का पीछा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
रितंशु गुंड ग्रेजुएट है। वह अपने पिता के भारी वाहनों के स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस में मदद करता था। उसके खिलाफ हरि नगर पुलिस स्टेशन में पहले से एक मामला दर्ज है। उसने आसानी से पैसे कमाने के लिए ड्रग्स तस्करी का धंधा शुरू किया। रिदम गुंड ग्रेजुएट है और फिलहाल हरियाणा के सोहना के एक कॉलेज में दूसरे साल का छात्र है। वह भी हरि नगर में एक पुराने मामले में शामिल था। वह भी जल्दी पैसे कमाने के लिए अपने भाई के साथ ड्रग्स तस्करी में शामिल हो गया।
