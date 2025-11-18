तमिलनाडु से दिल्ली आई 3 करोड़ की इलायची गायब... 24 घंटे में पुलिस ने लौटाई पूरी खेप, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। तमिलनाडु से ट्रेन के जरिए दिल्ली से तीन करोड़ रुपये (करीब डेढ़ अरब डॉलर) की इलायची गायब हो गई। ट्रांसपोर्टर और उसके साथियों ने 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन की इस खेप को खारी बावली (दिल्ली) और बेंगलुरु में बेच दिया।

पुलिस ने इस सनसनीखेज धोखाधड़ी का नौ दिन के अंदर खुलासा कर दिया। उन्होंने 24 घंटे के अंदर रिकवरी ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने इलायची के सभी 203 बैग भी बरामद कर लिए। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है।

उत्तर-बाहरी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि 8 नवंबर को तमिलनाडु के थेनी जिले के निवासी आर. सिराजुद्दीन ने इलायची की खेप के गबन के संबंध में अलीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में सिराजुद्दीन ने कहा कि यह खेप दीपक ट्रांसपोर्ट के मालिक बालाजी और उसके साथियों को सौंपी गई थी। आरोपियों ने धोखाधड़ी से खेप को दूसरी जगह भेज दिया और इसे कर्नाटक के बेंगलुरु में अवैध रूप से बेच दिया। शिकायत के आधार पर अलीपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जाँच दल का गठन किया गया। तकनीकी और खुफिया जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने सघन छापेमारी की और 24 घंटे के भीतर इलायची की पूरी खेप बरामद कर ली, जिसकी कीमत ₹3 करोड़ (लगभग 3 करोड़ डॉलर) है। उन्होंने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान दिल्ली के नारायण विहार निवासी रमन, शाहदरा निवासी रतन और चेन्नई के राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावली निवासी बालाजी के रूप में हुई है।

ज़िला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इलायची के 203 बैग (प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम) और खेप ले जाने में इस्तेमाल किया गया ट्रक बरामद किया गया है। खेप का बाजार मूल्य ₹3 करोड़ (लगभग 3 करोड़ डॉलर) है। उन्होंने बताया कि इस आर्थिक अपराध में शामिल बाकी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।