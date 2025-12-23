रेलवे पर कोहरे की जबर्दस्त मार! 90 से अधिक ट्रेनें दो से 15 घंटे की देरी से पहुंचीं दिल्ली

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण ट्रेनों के आवागमन पर लगातार असर पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देर से दिल्ली पहुंच रही हैं वहीं दिल्ली से भी दूसरे राज्यों को ट्रेनों का संचालन देरी से हो पा रहा है। मंगलवार को लगभग 90 ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंचीं, इनमें कुछ ट्रेनें 15 घंटे देरी से भी दिल्ली पहुंचीं। दिल्ली आने वाली ट्रेनाें में रांची गरीब रथ 10 घंटे, हजरत निजामुद्दीन-चेन्नई दुरंतो नौ घंटे, नई दिल्ली- सियालदह राजधानी सवा आठ घंटे, नई दिल्ली-हावड़ा कोलकाता राजधानी पौने आठ घंटे देरी से दिल्ली पहुंची।

वहीं नई दिल्ली-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस सात घंटे, नई दिल्ली - बरौनी हमसफ़र सात घंटे, नई दिल्ली - राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस पांच घंटे, नई दिल्ली - राजेंद्र नगर राजधानी साढ़े तीन घंटे, नई दिलगभग 90 ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंचीं, इनमें कुछ ट्रेनें 15 घंटे देरी से भी दिल्ली पहुंचीं। दिल्ली - राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पांच घंटे, नई दिल्ली-दरभंगा हमसफ़र विशेष छह घंटे, नई दिल्ली-लोहियां खास सरबत दा भला एक्सप्रेस छह घंटे देरी से पहुंची।