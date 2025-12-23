Language
    रेलवे पर कोहरे की जबर्दस्त मार! 90 से अधिक ट्रेनें दो से 15 घंटे की देरी से पहुंचीं दिल्ली

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:03 PM (IST)

    दिल्ली में कोहरे के कारण ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। दिल्ली आने वाली और यहाँ से जाने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मंगलवार को लगभग 90 ट्र ...और पढ़ें

    लगभग 90 ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंचीं, इनमें कुछ ट्रेनें 15 घंटे देरी से भी दिल्ली पहुंचीं।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण ट्रेनों के आवागमन पर लगातार असर पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देर से दिल्ली पहुंच रही हैं वहीं दिल्ली से भी दूसरे राज्यों को ट्रेनों का संचालन देरी से हो पा रहा है। मंगलवार को लगभग 90 ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंचीं, इनमें कुछ ट्रेनें 15 घंटे देरी से भी दिल्ली पहुंचीं। दिल्ली आने वाली ट्रेनाें में रांची गरीब रथ 10 घंटे, हजरत निजामुद्दीन-चेन्नई दुरंतो नौ घंटे, नई दिल्ली- सियालदह राजधानी सवा आठ घंटे, नई दिल्ली-हावड़ा कोलकाता राजधानी पौने आठ घंटे देरी से दिल्ली पहुंची।

    वहीं नई दिल्ली-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस सात घंटे, नई दिल्ली - बरौनी हमसफ़र सात घंटे, नई दिल्ली - राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस पांच घंटे, नई दिल्ली - राजेंद्र नगर राजधानी साढ़े तीन घंटे, नई दिलगभग 90 ट्रेनें देरी से दिल्ली पहुंचीं, इनमें कुछ ट्रेनें 15 घंटे देरी से भी दिल्ली पहुंचीं। दिल्ली - राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पांच घंटे, नई दिल्ली-दरभंगा हमसफ़र विशेष छह घंटे, नई दिल्ली-लोहियां खास सरबत दा भला एक्सप्रेस छह घंटे देरी से पहुंची।

    वहीं नई दिल्ली-सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस पौने पांच घंटे, नई दिल्ली-अमृतसर शान ए पंजाब एक्सप्रेस पौने सात घंटे, नई दिल्ली- कानपुर श्रमशक्ति एक्सप्रेस पांच घंटे, नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस एक घंटा, नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस सवा दो घंटे, नई दिल्ली-गया महाबोधि एक्सप्रेस पौने तीन घंटे, नई दिल्ली-दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति पौने तीन घंटे, नई दिल्ली- आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस पांच घंटे देरी से पहुंची।