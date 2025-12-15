कोहरे के कारण देरी से चल रहीं ट्रेनें, 100 से अधिक गाड़ियां दो घंटे से अधिक विलंब से पहुंच रही दिल्ली

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली आने वाली 100 से अधिक ट्रेनें साेमवार को दो घंटे से अधिक विलंब से पहुंची हैं और आगे भी यही क्रम बना हुआ है। कुछ ट्रेनें 10 घंटे तक देरी से चल रही हैं। सियालदाह राजधानी, कोलकाता राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी, लखनऊ तेजस सहित 20 से अधिक ट्रेनें देरी से रवाना हुईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह स्थिति घने कोहरे के कारण बनी है। इसलिए जरुरी है कि यात्री घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांच लें और रेलवे की सूचनाओं पर ध्यान दें। क्योंकि कोहरे का असर लगातार जारी है और कई लंबी दूरी व लोकल ट्रेनें प्रभावित हैं जिनमें कई 10 घंटे तक लेट चल रही हैं।