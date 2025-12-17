घने कोहरे का असर: दो घंटे की देरी से दिल्ली पहुंची 80 से अधिक ट्रेनें, कई रेल सेवाएं प्रभावित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बदलते मौसम और घने कोहरे का असर ट्रेनों के पहियों पर पड़ने लगा है, मंगलवार को 80 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक देरी से दिल्ली पहुंचीं। वहीं कई लोकल ट्रेनें भी देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचीं।

वहीं कई ट्रेनें देरी से रवाना हुईं। ट्रेनों की बात करें तो दानापुर से आनंद विहार टर्मिनल-जनसाधारण एक्सप्रेस छह घंटे देरी से दिल्ली पहुंची। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल सप्तक्रांति एक्सप्रेस एक घंटा तो दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस डेढ़ घंटे देरी से पहुंची।