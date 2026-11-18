राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरा पड़ने से पहले ही ट्रेनें देर होने लगी है। पूर्व दिशा की कई ट्रेनें दो से आठ घंटे तक की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच रही हैं। सबसे अधिक परेशानी विशेष ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को हो रही है। देरी से गंतव्य पर पहुंचने के कारण वापसी दिशा में उनके प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ रहा है। अधिक किराया देने के बावजूद यात्री समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन ट्रेनों में पेंट्री कार की सुविधा नहीं होने से भी यात्रियों को परेशानी होती है।