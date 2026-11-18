दिल्ली में बार-बार क्यों ढह रही हैं इमारतें? ज्वाला नगर हादसे ने फिर खोली लापरवाही की पोल
पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में 40 साल पुराना मकान ढहने से 3 साल के मासूम समेत दो की मौत ...और पढ़ें
HighLights
ज्वाला नगर में मकान ढहने से दो की मौत, पांच घायल।
जर्जर इमारतों की अनदेखी और अवैध निर्माण प्रमुख कारण।
प्रशासनिक लापरवाही और मरम्मत का अभाव दिल्ली में बड़े हादसे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में जर्जर और अवैध निर्माणों के ढहने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मंगलवार सुबह पूर्वी दिल्ली के शाहदरा स्थित ज्वाला नगर का है।
जहां रेलवे लाइन के पास बना एक 40 साल पुराना दो मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया। मलबे में दबने से 3 साल के मासूम देवांश और 35 वर्षीय पिंटू की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
इस हादसे ने एक बार फिर उस कड़वे सच को सामने ला दिया है कि राजधानी में प्रशासनिक अनदेखी, मरम्मत का अभाव और अवैध कब्जे किस तरह लोगों की जान ले रहे हैं।
दिल्ली में बार-बार हो रहे इन हादसों की 4 बड़ी वजहें
- जर्जर इमारतों की अनदेखी और मरम्मत का अभाव: ज्वाला नगर में ढहा मकान करीब 40 साल पुराना था। डीएम अजय कुमार के मुताबिक, मकान मालिक ने लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं करवाई थी। कम पैसे में ज्यादा किराया कमाने के लालच में मकान मालिक इमारतों की मजबूती पर ध्यान नहीं देते। इस परिसर में 700 गज जमीन पर 30 कमरे बने थे, जिनमें 70 किरायेदार जान जोखिम में डालकर रह रहे थे।
- सरकारी एजेंसियों के रिकॉर्ड से बाहर 'खतरनाक' इमारतें: उत्तर पूर्वी निगम जोन के चेयरमैन पंकज लूथरा ने स्वीकार किया कि यह इमारत निगम की 'खतरनाक भवनों की सूची' में शामिल ही नहीं थी। यानी सर्वे के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है और जर्जर इमारतें प्रशासन की नजर से बची रहती हैं।
- अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जा: जांच में सामने आया है कि यह मकान रेलवे की जमीन पर बना था। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब होने के कारण ट्रेन गुजरने से होने वाले तेज कंपन ने कमजोर हो चुकी इमारत की नींव हिला दी। दिल्ली के कई इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं।
- हादसे के बाद ही जागता है प्रशासन: हर बड़े हादसे के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज होती है (जैसा इस मामले में मालिक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ हुआ) और आसपास की इमारतों को खाली कराने की बात कही जाती है। लेकिन कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और अगला हादसा हो जाता है।
पिछले 6 महीनों के बड़े हादसे
ज्वाला नगर की घटना कोई इकलौता मामला नहीं है। साल 2026 के बीते कुछ महीनों का रिकॉर्ड बताता है कि दिल्ली में इमारतें गिरना एक आम और जानलेवा समस्या बन चुकी है...
- 15 नवंबर 2026: पहाड़गंज में एक होटल का लेंटर गिरने से 8 लोग घायल हुए।
- 4 नवंबर 2026: चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान गिरने से 7 लोगों की जान गई।
- 7 अक्टूबर 2026: सीमापुरी में पांच मंजिला इमारत ढहने से 5 लोगों की मौत हुई।
- 29 सितंबर 2026: दिलशाद गार्डन में निर्माणाधीन ऊपरी मंजिल की दीवारें गिरने से 2 लोगों की मौत हुई।
- 6 सितंबर 2026: सत्य निकेतन में छात्रों के रहने वाली पांच मंजिला इमारत ढही, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई।
- 8 जुलाई 2026: रोहिणी सेक्टर-16 में निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की जान गई।
- 30 मई 2026: साकेत-सैदुलाजाब में बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत ढहने से 6 की मौत हुई और 8 घायल हुए।
लगातार हो रहे ये हादसे साफ इशारा करते हैं कि जब तक जर्जर इमारतों की नियमित पहचान, अवैध निर्माण पर सख्त रोक और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक दिल्ली की सड़कों पर यूं ही मलबे के नीचे जिंदगियां दबती रहेंगी।
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