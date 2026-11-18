डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में जर्जर और अवैध निर्माणों के ढहने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मंगलवार सुबह पूर्वी दिल्ली के शाहदरा स्थित ज्वाला नगर का है।

जहां रेलवे लाइन के पास बना एक 40 साल पुराना दो मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया। मलबे में दबने से 3 साल के मासूम देवांश और 35 वर्षीय पिंटू की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

इस हादसे ने एक बार फिर उस कड़वे सच को सामने ला दिया है कि राजधानी में प्रशासनिक अनदेखी, मरम्मत का अभाव और अवैध कब्जे किस तरह लोगों की जान ले रहे हैं। दिल्ली में बार-बार हो रहे इन हादसों की 4 बड़ी वजहें जर्जर इमारतों की अनदेखी और मरम्मत का अभाव: ज्वाला नगर में ढहा मकान करीब 40 साल पुराना था। डीएम अजय कुमार के मुताबिक, मकान मालिक ने लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं करवाई थी। कम पैसे में ज्यादा किराया कमाने के लालच में मकान मालिक इमारतों की मजबूती पर ध्यान नहीं देते। इस परिसर में 700 गज जमीन पर 30 कमरे बने थे, जिनमें 70 किरायेदार जान जोखिम में डालकर रह रहे थे।

ज्वाला नगर में ढहा मकान करीब 40 साल पुराना था। डीएम अजय कुमार के मुताबिक, मकान मालिक ने लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं करवाई थी। कम पैसे में ज्यादा किराया कमाने के लालच में मकान मालिक इमारतों की मजबूती पर ध्यान नहीं देते। इस परिसर में 700 गज जमीन पर 30 कमरे बने थे, जिनमें 70 किरायेदार जान जोखिम में डालकर रह रहे थे। सरकारी एजेंसियों के रिकॉर्ड से बाहर 'खतरनाक' इमारतें: उत्तर पूर्वी निगम जोन के चेयरमैन पंकज लूथरा ने स्वीकार किया कि यह इमारत निगम की 'खतरनाक भवनों की सूची' में शामिल ही नहीं थी। यानी सर्वे के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है और जर्जर इमारतें प्रशासन की नजर से बची रहती हैं।

अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जा: जांच में सामने आया है कि यह मकान रेलवे की जमीन पर बना था। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब होने के कारण ट्रेन गुजरने से होने वाले तेज कंपन ने कमजोर हो चुकी इमारत की नींव हिला दी। दिल्ली के कई इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं।

जांच में सामने आया है कि यह मकान रेलवे की जमीन पर बना था। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब होने के कारण ट्रेन गुजरने से होने वाले तेज कंपन ने कमजोर हो चुकी इमारत की नींव हिला दी। दिल्ली के कई इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं। हादसे के बाद ही जागता है प्रशासन: हर बड़े हादसे के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज होती है (जैसा इस मामले में मालिक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ हुआ) और आसपास की इमारतों को खाली कराने की बात कही जाती है। लेकिन कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और अगला हादसा हो जाता है। पिछले 6 महीनों के बड़े हादसे ज्वाला नगर की घटना कोई इकलौता मामला नहीं है। साल 2026 के बीते कुछ महीनों का रिकॉर्ड बताता है कि दिल्ली में इमारतें गिरना एक आम और जानलेवा समस्या बन चुकी है...