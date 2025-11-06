दिल्ली: रेलवे ट्रैक बना मौत का कुआं, 947 लोगों की जान गई

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। हाल ही में किराड़ी के प्रेम नगर में रेलवे लाइन पार करते समय दो मासूम बच्चियों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद, स्थानीय निवासियों ने रेलवे लाइन पर एफओबी न होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दिल्ली में यह पहली ऐसी घटना नहीं है जिसमें किसी की जान गई हो।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रेन हादसों की खबरों में अक्सर काम पर जाने की जल्दी में लोग, स्कूल जाने की जल्दी में बच्चे या बाजार जाने का शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे पैदल यात्री शामिल होते हैं। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के आंकड़ों के अनुसार, इस साल 31 अगस्त तक रेलवे ट्रैक पर 1,134 दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 947 मौतें और 211 घायल हुए। ज़्यादातर मामलों में लापरवाही मौत का कारण बनी।

आरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, रेलवे ट्रैक पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएँ दिल्ली-शाहदरा और दिल्ली-रोहतक लाइनों पर दर्ज की गई हैं। रेलवे ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जुर्माना लगाने सहित कई प्रयास किए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

रेलवे सुरक्षा बल भी समय-समय पर अवैध तरीके से पटरियां पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन रेल यात्रियों के साथ-साथ रेलवे लाइन के पास की बस्तियों में रहने वाले लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, ट्रेनों की आवाजाही के बीच जान जोखिम में डालकर पटरियां पार करते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत अवैध तरीके से पटरियां पार करने पर छह महीने की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।