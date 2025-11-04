Language
    'फुटपाथ खाली करो, जाम हटाओ', दक्षिण दिल्ली समिति की पहली बैठक में इस पर गिरी गाज

    By Rais Rais Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:46 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक में जाम, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या पर चिंता जताई गई। सदस्यों ने यातायात प्रबंधन में सुधार और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और घुसपैठियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने नागरिकों से पुलिस को सहयोग करने का आग्रह किया।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी जिला पुलिस की नवगठित जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक सोमवार को हुई। सदस्यों ने जिले में जाम की समस्या को उठाया और यातायात प्रबंधन में सुधार के अवसर सुझाए। सदस्यों ने कहा कि अवैध पार्किंग से स्थिति और बिगड़ती है और सड़कों व चौराहों पर व्यापक अतिक्रमण से लोगों को असुविधा हो रही है।

    लोगों को पैदल चलने में सुविधा हो, इसके लिए फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। दरअसल, इस जिला स्तरीय समिति का गठन पिछले सप्ताह ही हुआ था।

    बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ हाल ही में पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के परिणामस्वरूप कई बड़े गिरोह पकड़े गए हैं। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि हाल ही में बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए भी अभियान चलाया गया है।

    इन दोनों उपलब्धियों के लिए पुलिस बधाई की पात्र है। उन्होंने सदस्यों से मादक पदार्थों की तस्करी और घुसपैठियों की सूचना देकर पुलिस की सहायता करने का आग्रह किया। बैठक में विधायक शिखा राय, गजेंद्र यादव और नीरज बसोया के साथ डीएम लक्ष्य सिंघल और दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान मौजूद थे।