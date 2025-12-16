लियोन मेसी के कार्यक्रम और VVIP मूवमेंट से दिल्ली में ट्रैफिक बेहाल, प्रमुख मार्गों पर रेंगते रहे वाहन
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोमवार को राजधानी दिल्ली में स्टार फुटबालर लियोन मेसी के कार्यक्रम और अचानक लगे वीवीआइपी मूवमेंट के चलते यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से पहले से ही कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद सुबह से लेकर शाम तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम देखने को मिला।
हाल ही में कोलकाता में लियोन मेसी के एक इवेंट के दौरान हुई अफरा-तफरी को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास मल्टी-लेयर सुरक्षा के इंतजाम करते हुए 150 से अधिक यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी, फिर भी अचानक बने हालात यातायात नियंत्रण के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुए।
सुबह से ही जुटने लगी थी भीड़
जानकारी के अनुसार, सुबह से ही अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास अपने पसंदीदा फुटबालर लियोन मेसी की एक झलक पाने के लिए दर्शकों की भीड़ जुटने लगी थी। जैसे-जैसे कार्यक्रम का समय नजदीक आता गया, वैसे-वैसे आसपास के मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ता चला गया।
इसके साथ ही दिन के समय अचानक हुए वीवीआइपी मूवमेंट ने स्थिति को और जटिल बना दिया। नई दिल्ली जिले में कई बार वाहनों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, जिससे जाम की समस्या और गहराती चली गई।
सबसे अधिक असर बहादुरशाह जफर मार्ग, आइटीओ, जेएलएन मार्ग, राजघाट, दरियागंज, आसफ अली रोड, डीडीयू मार्ग, सराय काले खां, कश्मीरी गेट, मथुरा रोड, शाहजहां रोड और कनाट प्लेस आउटर सर्किल पर देखा गया। इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों को मिनटों की दूरी तय करने में घंटों का समय लग गया।
कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, स्कूल बसें और आम नागरिक सभी जाम में फंसे नजर आए। वहीं यातायात पुलिस अधिकारी के मुताबिक, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कुछ समय के लिए यातायात रोका गया था। जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, वाहनों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया गया।
मरीजों को ले जा रहीं दो एंबुलेंस जाम में फंसी
दोपहर के समय हालात इतने खराब हो गए कि राजघाट के पास मरीजों को एलएन अस्पताल ले जा रहीं दो एंबुलेंस भी जाम में फंस गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एंबुलेंस को जाम से बाहर निकलने में करीब 15 से 20 मिनट का समय लग गया। इस दौरान सायरन बजने के बावजूद वाहनों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल सका, जिससे मरीजों और उनके परिजन की चिंता बढ़ गई।
एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को दी थी सलाह
मेसी के दौरे को लेकर यातायात पुलिस ने पहले से ही व्यापक तैयारी की थी। एक दिन पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और प्रभावित इलाकों से बचने की सलाह दी गई थी। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।
हालांकि, मेसी के स्टेडियम पहुंचने के समय और अचानक वीवीआइपी मूवमेंट के चलते कुछ मार्गों पर वाहनों को रोकना पड़ा, जिससे ट्रैफिक का दबाव तेजी से बढ़ गया।
