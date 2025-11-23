Language
    Delhi Traffic News: छतरपुर, गुरुग्राम और भाटी माइंस रोड पर आज भी भारी वाहन प्रतिबंधित, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

    By Rais Rais Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:46 AM (IST)

    दिल्ली में छतरपुर, गुरुग्राम और भाटी माइंस रोड पर आज भी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। यह प्रतिबंध यातायात को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से लगाया गया है। लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है ताकि असुविधा से बचा जा सके।

    छतरपुर 100 फुटा रोड पर शनिवार को लगा था जाम। फोटो सौजन्य- जागरण 

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। भाटी माइंस में 23 नवंबर तक चलने वाले राधा स्वामी सत्संग ब्यास समागम में देश-विदेश के श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। इसके चलते छतरपुर रोड, गुड़गांव रोड टी प्वाइंट और राधा स्वामी सत्संग कॉम्प्लेक्स के बीच भाटी माइंस रोड पर भारी परिवहन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रविवार को भी रात आठ बजे तक लागू रहेगा।

    फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले भक्तों को असुविधा से बचने के लिए डेरा बॉर्डर के रास्ते सत्संग परिसर पहुंचने की सलाह दी गई है। परिसर के भीतर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की गई है और किसी भी वाहन को एसएसएन मार्ग पर पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। भक्तों की जागरूकता के लिए पर्याप्त साइनेज भी लगाए गए हैं।

    ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एडवाइजरी ने कहा कि भारी वाहनों को मंडी रोड से जोनापुर कट की ओर और फिर महरौली गुरुग्राम रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा। एम्बुलेंस, दमकल और दिल्ली पुलिस के वाहनों सहित सभी आपातकालीन वाहनों को उन सड़कों पर बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने की अनुमति होगी, जहां प्रतिबंध लागू हैं।

    फरीदाबाद वालों को महरौली-गुरुग्राम रोड का इस्तेमाल करने की सलाह

    डेरा मोड़ और मंडी बॉर्डर के रास्ते फरीदाबाद से आने वालों को महरौली-गुरुग्राम रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। पुलिस के मुताबिक राधा स्वामी सत्संग परिसर की ओर जाने वाले मार्गों पर कई बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस हैं, जिस कारण रविवार को भीड़भाड़ बढ़ने की संभावना है।

    अपेक्षित भीड़ को प्रबंधित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी श्रद्धालुओं और सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए प्रवेश केवल भाटी माइंस रोड से होगा।

    जेएलएन में हाफ मैराथन, लागू रहेगा डायवर्जन

    दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाली ‘भारत का भविष्य-शाथान’ हाफ मैराथन को लेकर दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किया है। मैराथन सुबह छह बजे शुरू होगी। इसके लिए सुबह चार बजे से 9:30 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा।

    सेवा नगर, जोरबाग और आईएनए की ओर से आने वाले भारी वाहन फोर एवेन्यू रोड व सेवा नगर मार्केट रोड होते हुए अरविंदो मार्ग की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। वहीं कोटला रेड लाइट पर गुरुद्वारा कोटला मुबारकपुर, डिफेंस कॉलोनी मार्केट व एंड्र्यूज गंज से आने वाला ट्रैफिक डिफेंस कालोनी मार्केट रोड की ओर डायवर्ट होगा।

    स्टेडियम के गेट नंबर 17 पर दयाल सिंह कालेज या प्रगति विहार की ओर से आने वाले वाहन सीजीओ काम्प्लेक्स रेड लाइट से लाला लाजपत राय मार्ग की ओर भेजे जाएंगे। सेवा नगर व जोरबाग से आने वाला ट्रैफिक जोरबाग रोड की ओर डायवर्ट रहेगा। ऐसे में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या अस्पताल जाने वाले यात्री पहले से रूट प्लान करें और वैकल्पिक मार्ग चुनें। सुबह चार से 9:30 बजे तक निजी वाहनों से अनावश्यक यात्रा टालें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।