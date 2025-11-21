Traffic Advisory: राधा स्वामी सत्संग समागम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 21-23 नवंबर तक छतरपुर में होगा आयोजन

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने छतरपुर के भाटी माइंस में 21 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले राधा स्वामी सत्संग ब्यास समागम से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें देश-विदेश से तीन से चार लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। एडवाइजरी में कहा गया है कि आम तौर पर 21 नवंबर को सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा और लगभग 80,000 श्रद्धालु परिसर के अंदर रात बिताएंगे, जबकि बाकी लोग दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों से आएंगे और देर शाम लगभग 6 बजे तक चले जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग परिसर की ओर जाने वाले मार्गों पर कई बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस हैं, जिस कारण से भीड़भाड़ बढ़ने की संभावना है। अपेक्षित भीड़ को प्रबंधित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी श्रद्धालुओं और सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए प्रवेश केवल भाटी माइंस रोड से होगा। इसमें कहा गया है कि आयोजकों ने विभिन्न श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग प्रवेश बिंदु भी बनाए हैं।

ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले भक्तों को असुविधा से बचने के लिए डेरा बॉर्डर के रास्ते सत्संग परिसर पहुंचने की सलाह दी गई है। परिसर के भीतर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की गई है और किसी भी वाहन को एसएसएन मार्ग पर पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। भक्तों की जागरूकता के लिए पर्याप्त साइनेज लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, छतरपुर रोड और गुड़गांव रोड टी पॉइंट और राधा स्वामी सत्संग कॉम्प्लेक्स के बीच भाटी माइंस रोड पर भारी परिवहन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध 21 से 23 नवंबर तक सुबह 4 बजे से रात 8 बजे के बीच लागू रहेगा ताकि अवरोध को रोका जा सके।