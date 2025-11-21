Language
    Traffic Advisory: राधा स्वामी सत्संग समागम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 21-23 नवंबर तक छतरपुर में होगा आयोजन

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:15 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने छतरपुर में 21 से 23 नवंबर तक होने वाले राधा स्वामी सत्संग ब्यास समागम के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस आयोजन में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं, जिसमें भारी वाहनों के मार्ग परिवर्तन और पार्किंग व्यवस्था शामिल है। पुलिस ने लोगों से प्रभावित इलाकों से बचने की सलाह दी है।

    Hero Image

    राधा स्वामी सत्संग ब्यास समागम से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने छतरपुर के भाटी माइंस में 21 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले राधा स्वामी सत्संग ब्यास समागम से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें देश-विदेश से तीन से चार लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। एडवाइजरी में कहा गया है कि आम तौर पर 21 नवंबर को सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा और लगभग 80,000 श्रद्धालु परिसर के अंदर रात बिताएंगे, जबकि बाकी लोग दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों से आएंगे और देर शाम लगभग 6 बजे तक चले जाएंगे।

    ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग परिसर की ओर जाने वाले मार्गों पर कई बैंक्वेट हॉल और फार्महाउस हैं, जिस कारण से भीड़भाड़ बढ़ने की संभावना है। अपेक्षित भीड़ को प्रबंधित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी श्रद्धालुओं और सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए प्रवेश केवल भाटी माइंस रोड से होगा। इसमें कहा गया है कि आयोजकों ने विभिन्न श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग प्रवेश बिंदु भी बनाए हैं।

    ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले भक्तों को असुविधा से बचने के लिए डेरा बॉर्डर के रास्ते सत्संग परिसर पहुंचने की सलाह दी गई है। परिसर के भीतर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की गई है और किसी भी वाहन को एसएसएन मार्ग पर पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। भक्तों की जागरूकता के लिए पर्याप्त साइनेज लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, छतरपुर रोड और गुड़गांव रोड टी पॉइंट और राधा स्वामी सत्संग कॉम्प्लेक्स के बीच भाटी माइंस रोड पर भारी परिवहन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध 21 से 23 नवंबर तक सुबह 4 बजे से रात 8 बजे के बीच लागू रहेगा ताकि अवरोध को रोका जा सके।

    एडवाइजरी ने कहा कि भारी वाहनों को मंडी रोड से जोनापुर कट की ओर और फिर महरौली गुरुग्राम रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस, दमकल और दिल्ली पुलिस के वाहनों सहित सभी आपातकालीन वाहनों को उन सड़कों पर बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने की अनुमति होगी, जहां प्रतिबंध लागू हैं। डेरा मोड़ और मंडी बॉर्डर के रास्ते फरीदाबाद से आने वालों को महरौली-गुरुग्राम रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दक्षिणी रेंज यातायात के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि वाहन चालकों को प्रभावित इलाकों से बचना चाहिए।