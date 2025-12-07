Language
    सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, इन रास्तों पर जानें से बचें

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कुछ रास्तों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है, इसलिए पुलिस ने ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 7 दिसंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को देखते हुए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह कॉन्सर्ट शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा और इसमें बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक, पार्किंग और एंट्री को को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है।

    इन सड़कों से बचें (दोपहर 03:00 बजे से रात 11:00 बजे तक)

    • आईपी मार्ग
    • विकास मार्ग
    • रिंग रोड (राजघाट से आईपी डिपो तक)

    राजघाट से आईपी मार्ग तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जरूरत पड़ने पर डायवर्जन/प्रतिबंध आईपी मार्ग और विकास मार्ग पर मौके की स्थिति के अनुसार डायवर्जन किया जाएगा।

    स्टेडियम में प्रवेश द्वार

    • गेट नंबर 07 और 08-वेलोड्रोम रोड से
    • गेट नंबर 21, 22 और 23- महात्मा गांधी रोड से
    • गेट नंबर 16 और 18- महात्मा गांधी रोड से

    पार्किंग व्यवस्था

    • केवल लेबल वाली गाड़ियों के लिए सीमित पार्किंग उपलब्ध
    • पार्किंग लेबल पर गाड़ी का नंबर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य
    • रिंग रोड से आकर महात्मा गांधी रोड से पार्किंग में प्रवेश करें
    • वैध लेबल के बिना कोई भी वाहन स्टेडियम के आसपास नहीं आने दिया जाएगा

    सामान्य वाहन चालकों के लिए

    राजघाट से आईपी फ्लाईओवर तक रिंग रोड पर किसी भी प्रकार की पार्किंग पूरी तरह वर्जित है। नियम तोड़ने वाली गाड़ियों को तुरंत टो किया जाएगा और चालान भी काटा जाएगा ।दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया चैनल्स और हेल्पलाइन से लगातार अपडेट लेते रहें।