सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, इन रास्तों पर जानें से बचें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 7 दिसंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को देखते हुए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह कॉन्सर्ट शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा और इसमें बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक, पार्किंग और एंट्री को को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है।

इन सड़कों से बचें (दोपहर 03:00 बजे से रात 11:00 बजे तक) आईपी मार्ग

विकास मार्ग

रिंग रोड (राजघाट से आईपी डिपो तक) राजघाट से आईपी मार्ग तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जरूरत पड़ने पर डायवर्जन/प्रतिबंध आईपी मार्ग और विकास मार्ग पर मौके की स्थिति के अनुसार डायवर्जन किया जाएगा।