'राजनीति के बाजार में मोहब्बत की दुकान बंद मत कीजिए', कांग्रेस की रैली से पहले दिल्ली के बाजारों में लगे पोस्टर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित महा रैली को लेकर व्यापारियों का विरोध अब सड़कों और बाजारों में खुलकर सामने आ गया है।

रामलीला मैदान के नजदीक कमला मार्केट व कश्मीरी गेट समेत दिल्ली के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों ने रविवार को विरोध दर्ज कराते हुए जगह-जगह पोस्टर लगा दिए हैं।

रैली पर रोक लगाने की मांग कर रहे व्यापारी

पोस्टरों पर लिखा है 'राजनीति के बाजार में मोहब्बत की दुकान बंद मत कीजिए'। इसके साथ ही कई बाजारों में व्यापारियों ने नारेबाजी कर अपना कड़ा विरोध जताया और रैली के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की।