दिल्ली में एक नवंबर को कांग्रेस की महारैली, क्या फिर ठप होगा बाजारों का कारोबार? व्यापारियों ने जताई चिंता

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। दीपावली की तैयारियों में व्यस्त राजधानी दिल्ली के व्यापारियों की सांसें एक बार फिर अटक गई हैं। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के प्रदर्शनों से हुए भारी नुकसान से उबारने की कोशिश कर रहे व्यापारिक वर्ग के सामने अब एक नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस पार्टी की रैली तथा मार्च ने नई चिंता खड़ी कर दी है।

पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की गुहार रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की महारैली है। जिसके लिए कनाट प्लेस में भी राजनीतिक मार्च निकाले जाने की योजना है, जिससे दिल्ली के प्रमुख बाजारों में बड़े पैमाने पर कामकाज ठप होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली व्यापार महासंघ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।

प्रमुख व्यावसायिक केंद्र गहरे संकट में महासंघ के अध्यक्ष देवराज बावेजा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र कपूर की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अक्टूबर के शुरुआती दो हफ्तों में हुए आंदोलनों और प्रदर्शनों के कारण व्यापारी पहले ही भारी आर्थिक संकट झेल चुके हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन के ठीक बीच में होने वाले इस तरह के आयोजनों से कनाट प्लेस, शंकर मार्केट, खान मार्केट, चांदनी चौक और बंगाली मार्केट जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र गहरे संकट में आ सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी की छवि और सुरक्षा का भी है सवाल महासंघ ने प्रशासन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है कि देश की राजधानी में होने वाले इन आयोजनों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की पैनी नजर रहती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अप्रिय या अव्यवस्था की स्थिति से देश की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।