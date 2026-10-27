4000 पुलिसकर्मी, 500 CCTV और 14 जोन; रामलीला मैदान में कांग्रेस रैली के लिए दिल्ली पुलिस का सिक्योरिटी प्लान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रामलीला मैदान में एक नवंबर को होने जा रही कांग्रेस की रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

रैली में सुरक्षा व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 4000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिसमें अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां भी शामिल होंगी।

14 सुरक्षा जोन में बांटा जाएगा रामलीला मैदान

पुलिस अधिकारी का कहना है कि रामलीला मैदान और उसके आसपास के इलाके को 14 सुरक्षा जोन में बांटा जाएगा। हर जोन की कमान एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी संभालेंगे।

पुलिस टीमें भीड़ को नियंत्रित करने, संवेदनशील स्थानों पर नजर रखने और किसी भी परिस्थिति से तुरंत निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगी। रैली में शामिल होने वाले लोगों की सटीक संख्या को लेकर अनिश्चितता है, लेकिन शुरुआती अनुमान के मुताबिक मैदान में करीब 40 से 45 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है।