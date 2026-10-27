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रामलीला मैदान में कांग्रेस रैली की मंजूरी बरकरार, दिल्ली पुलिस ने रखीं 14 शर्तें; शाम 5 बजे तक करनी होगी खत्म

By Digital Desk Edited By: Shanu Sharma
Published: Tue, 27 Oct 2026 08:16 PM (IST)

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की रामलीला मैदान रैली के लिए NOC जारी पहले ही कर दी है, लेकिन इसमें कई ...और पढ़ें

रामलीला मैदान में दिल्ली पुलिस की रैली आयोजित

रामलीला मैदान में दिल्ली पुलिस की रैली आयोजित

HighLights

  1. दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस रैली को NOC दी।

  2. रैली के लिए कई कड़ी शर्तें लगाई गईं।

  3. हिंसा रोकने, भीड़ नियंत्रण पर जोर दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  दिल्ली के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान में 1 नवंबर को रैली आयोजित करने का फैसला किया। इसके लिए दिल्ली पुलिस की ओर से NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है, लेकिन इसमें कई शर्तें लगाई गए हैं।

दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि '01.11.2026 को रैली आयोजित करने के लिए 25.10.2026 से 03.11.2026 तक रामलीला मैदान बुक करने हेतु NOC की अनुमति अभी भी बरकरार है, बशर्ते भूमि के स्वामित्व वाले प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए और साथ ही कुछ शर्तों का पालन किया जाए।'

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से संबंधित सभी कानूनों और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। रैली में आने वाले लोगों को नियंत्रित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने होंगे।

इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी तरह की कोई हिंसा न हो। इसके अलावा रामलीला मैदान के प्रवेश और निकास द्वारों, मंच समेत अन्य जरूरी स्थानों पर सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए।

रैली के पूरे करनें होंगी ये शर्तें

रैली में पहुंचने वाले लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर और शौचालयों का प्रबंध करना होगा। साथ ही रैली को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, इसके लिए पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स को तैनात किया जाए।

इन स्वयंसेवकों की पहचान हो सके इसके लिए उन्हें एक जैसी पोशाक या बैज दिए जाने चाहिए। साथ ही किसी भी हाल में रैली का समय नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य कई शर्तें बताई गई हैं, जिनका पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अनुमति रद् की जा सकती है।

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