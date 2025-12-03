नए साल में दिल्ली को मिलेंगे दो नए बस डिपो, परिवहन विभाग ने प्रोजेक्ट को लेकर दिया ताजा अपडेट 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोक निर्माण विभाग ने पूर्वी विनोद नगर और किराड़ी में बनने वाले दो नए बस डिपो के निर्माण को पूरा करने की समय सीमा अगले साल फरवरी से मार्च तय की है। ये परियोजनाएं बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।

कुछ दिन पहले ही इन परियोजनाओं को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें इस मामले पर चर्चा की गई। दोनों जगहों पर 50 प्रतिशत से ज्यादा सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। अगले साल की शुरुआत तक यह काम पूरा करने की विभाग की योजना है। वर्तमान में चल रही निर्माण गतिविधियों में चारदीवारी का निर्माण, डिपो लेआउट निर्माण, प्रशासनिक ब्लाक संरचनाएं, कर्मचारी सुविधाएं और लो-फ्लोर बसों के लिए पार्किंग स्थल शामिल हैं।

निर्माण कार्य की साप्ताहिक निगरानी हो रहा है। काम पूरा होने के बाद इन डिपो से मौजूदा डीटीसी सुविधाओं पर परिचालन दबाव में कमी आने की उम्मीद है। पूर्वी विनोद नगर डिपो यमुना पार क्षेत्र में बस संचालन में सहायक होगा, जबकि किराड़ी डिपो बाहरी दिल्ली मार्गों पर बसों के संचालन को बढ़ावा देगा।

किराड़ी में 140 बसों की पार्किंग के साथ नया बस डिपो बनाया जा रहा है। इसका शिलान्यास 2023 में किया गया था। इस पर करीब 160 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह 5.4 एकड़ में फैला होगा। यह बस डिपो ईवी चार्जिंग सुविधाओं सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा।