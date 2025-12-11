Language
    शादी, मीटिंग या डिनर... दिल्ली में यमुना किनारे बनेगा कश्मीर जैसा हाउसबोट, इतने दिनों बाद होगा चालू

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:59 PM (IST)

    दिल्ली में जल्द ही यमुना नदी के किनारे बांसेरा में एक हाउसबोट कन्वेंशन सेंटर बनेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) इसके लिए टेंडर जारी करेगा। एलजी वीके ...और पढ़ें

    दिल्ली में जल्द ही यमुना नदी के किनारे बांसेरा में एक हाउसबोट कन्वेंशन सेंटर बनेगा। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के लोग जल्द ही शहर के बीचों-बीच बने हाउसबोट/क्लब में मीटिंग, कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे और खाने का मज़ा ले सकेंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) जल्द ही बांसेरा में बनने वाले हाउसबोट कन्वेंशन सेंटर के लिए टेंडर जारी करेगी।

    यह बड़ा प्रोजेक्ट LG वीके सक्सेना की शुरू की गई कई कोशिशों का हिस्सा है, जो यमुना के डूब क्षेत्र को लोगों के लिए एक पब्लिक जगह के तौर पर डेवलप करने पर ज़ोर दे रहे हैं, ताकि वे नदी के करीब आ सकें और इसकी सफाई और फिर से ठीक होने में सीधे पार्टनर बन सकें।

    काम कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 180 दिनों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है और मई/जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। बांसेरा के मुख्य तालाब में यह हाउसबोट/क्लब पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल लकड़ी से बनाया जाएगा, यहां तक कि इसकी नींव भी लकड़ी की होगी। डूब क्षेत्र के इकोलॉजिकल नेचर को ध्यान में रखते हुए, किसी भी कंक्रीट या स्टील के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

    एक बार टेंडर जारी होने और दो-स्टेज की टेक्निकल और फाइनेंशियल बिडिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद, सफल बिडर से एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाएगा। यह पक्का करने के लिए है कि बोली लगाने वाले ने सभी ज़रूरी शर्तें पूरी कर ली हैं।

    लगभग नौ मीटर ऊंची इस नाव में कई लेवल होंगे, जिसमें ग्राउंड फ़्लोर, निचला, बीच का और ऊपरी डेक शामिल हैं। इसमें कई तरह की लकड़ी का इस्तेमाल होगा, जिसमें बेस के लिए देवदार और अखरोट की नक्काशी वाला देवदार की लकड़ी का सुपरस्ट्रक्चर भी शामिल है। छत और अंदर की दीवार के पैनल चिनार की लकड़ी से बने होंगे। कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई यह बड़ी नाव, बांसेरा के एक रेस्टोरेंट के पास खड़ी की जाएगी।

    रेलिंग, खंभे, मेहराब और बाहरी दीवार के पैनल से लेकर हर चीज़ पर बारीक फ़ारसी स्टाइल की नक्काशी होगी। अंदर की दीवार के पैनल चिनार की लकड़ी से बने होंगे, और देवदार की लकड़ी की खिड़कियों पर फ़ारसी स्टाइल के नक्काशीदार कांच के पैनल होंगे।

    इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी को ठीक करने के बाद अच्छी तरह सुखाया जाएगा ताकि वह मुड़े नहीं, और सभी जोड़ों को नेचुरल रेज़िन या किसी दूसरे सही ऑल-वेदर सीलेंट से सील किया जाएगा ताकि स्ट्रक्चर की मज़बूती और टिकाऊपन पक्का हो सके।

    हाउसबोट के बेस के लिए फ़्लोरिंग इंजीनियर्ड लकड़ी की होगी, और दीवारें आग रोकने वाले तख्तों से बनी होंगी। बैकस्प्लैश सिरेमिक टाइल्स का होगा, और दरवाज़े सही फायर-रेसिस्टेंट रेटिंग वाली इंजीनियर्ड लकड़ी के बने होंगे।

    इस फैसिलिटी में 15-20 लोगों के लिए मीटिंग स्पेस, वेटिंग रूम वाला रिसेप्शन एरिया, पेंट्री वाला डाइनिंग रूम, एक गैलरी और इंटीरियर होगा जिसमें कश्मीरी लकड़ी की नक्काशी वाली रेलिंग, रेलिंग और दूसरी खूबियां होंगी। हाउसबोट पानी पर तैरने के बजाय हमेशा जमीन पर एंकर की जाएगी। DDA को उम्मीद है कि इस स्ट्रक्चर की लाइफ 50 साल होगी।