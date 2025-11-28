जाम और तंग गलियों की मजबूरी... दिल्ली सरकार खरीदेगी 12 मीटर की जगह 9 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद रणनीति में बदलाव किया है। अब 12 मीटर की जगह 9 मीटर की बसों को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि वे तंग सड़कों और घनी आबादी वाले इलाकों के लिए बेहतर हैं। सरकार ने CESL को 2,800 बसों का अनुरोध भेजा है, जिनमें 1,400 छोटी बसें शामिल हैं। छोटी बसें किफायती होने के साथ-साथ यात्रियों के इंतजार का समय भी कम करेंगी। सरकार 2025 तक 5,780 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बना रही है।
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक बसों के लिए खरीद की स्ट्रैटेजी, भीड़भाड़ वाली सड़कों को देखते हुए 12-मीटर बसों से नौ-मीटर बसों की ओर शिफ्ट हो रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, रेखा गुप्ता सरकार के दौरान दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर (DEVI) स्कीम के तहत शुरू की गई नौ-मीटर बसें, पतली सड़कों, तीखे मोड़ों और घनी आबादी वाले इलाकों के लिए बेहतर हैं।
आउटर रिंग रोड को छोड़कर, 12-मीटर बसों को अक्सर दूसरे इलाकों में आसानी से चलने में दिक्कत होती है। अधिकारी ने कहा कि पूरे शहर में, खासकर पुराने इलाकों में ट्रैफिक जाम एक लगातार चुनौती है। इसके बावजूद, छोटी बसों को बेहतर माना जाता है।
इलेक्ट्रिक बसें कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के ज़रिए खरीदी जाती हैं, जो भारत सरकार की एक एजेंसी है जो टेंडर जारी करती है। दिल्ली सरकार ने CESL को 2,800 बसों के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। इनमें से 1,400 बसें नौ-मीटर की और इतनी ही 12-मीटर की होंगी। 1,200 बसों की खरीद के लिए अगली रिक्वेस्ट के लिए, सरकार 800 नौ-मीटर बसों की रिक्वेस्ट करने की योजना बना रही है, जिसमें 400 12-मीटर बसें शामिल हैं। एक 12-मीटर बस की कीमत ₹1.5 करोड़ है, जबकि एक छोटी बस की कीमत लगभग ₹1 करोड़ है।
अधिकारी ने कहा कि ऐसे समय में जब सरकार फ्लीट मॉडर्नाइज़ेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव पर ध्यान दे रही है, छोटी बसें खरीदने का कदम टिकाऊ है। पैसेंजर लोड पैटर्न भी इस बदलाव का एक कारण है। अधिकारी के अनुसार, बसें केवल सुबह और शाम के पीक आवर्स में ही पूरी तरह भरी होती हैं।
नॉन-पीक आवर्स के दौरान, बड़ी बसें अक्सर खाली सीटों के साथ चलती हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय में, इस कदम से पैसेंजर के इंतज़ार का समय कम होगा और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अधिकारी ने ज़ोर देकर कहा कि 12-मीटर बसें हाई-डिमांड कॉरिडोर और हाल ही में शुरू किए गए इंटरस्टेट बस रूट पर चलती रहेंगी।
सरकार 5,780 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें 2,840 DTC बसें और 2,940 बसें क्लस्टर सर्विस के तहत शामिल हैं। इसके अलावा, 2,442 CNG बसें चल रही हैं, जिनमें 692 DTC बसें शामिल हैं। इस साल दिसंबर तक इन्हें धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा। वहीं, 2030-31 तक 1,750 CNG क्लस्टर बसें बंद कर दी जाएंगी।
