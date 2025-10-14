पांच लाख ट्यूलिप से दिल्ली बनेगी रंग-बिरंगे फूलों का शहर, सड़कें होंगी रंगीन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इस सर्दी में पांच लाख से ज्यादा रंग-बिरंगे ट्यूलिप बल्ब दिल्ली को खूबसूरत फूलों के शहर में बदल देंगे। इनमें से 3.25 लाख ट्यूलिप बल्ब एनडीएमसी और 1.92 लाख डीडीए अपने-अपने इलाकों की सड़कों, चौराहों और पार्कों में लगाएंगे।

ट्यूलिप बल्ब शांति पथ, मंडी हाउस, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, 11 मूर्ति और एनडीएमसी व डीडीए के अन्य पार्कों व गोल चक्करों की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे। गौरतलब है कि पहली बार लोग अपने घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ट्यूलिप बल्ब खरीद सकेंगे, एनडीएमसी इन्हें बेचेगी। एक अधिकारी ने बताया कि एनडीएमसी और डीडीए की इस साल कुल 5.17 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाने की योजना है।

अधिकारी के अनुसार, एनडीएमसी ने 2022 में स्थानीय स्तर पर ट्यूलिप उगाना शुरू किया था और अब इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। गौरतलब है कि इस साल 50,000 ट्यूलिप बल्ब उगाए गए हैं। इनमें से 29,000 बल्ब लोधी गार्डन स्थित विशेष विकास कक्ष में उगाए गए, और शेष 21,000 बल्ब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित हिमालय जैवसंसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (IHBT-CSIR) में उगाए गए।