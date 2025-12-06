Delhi News: निर्माणाधीन इमारत को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू, नगर निगम ने मालिक को दी थी नोटिस

Language
    By Dharmendra Yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:44 PM (IST)

    दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-7 में एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत झुक गई थी, जिसके कारण उसे तोड़ने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम ने इमारत को खतरनाक घोषित ...और पढ़ें

    रोहिणी में झुकी निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत को तोड़ने का काम शुरू हो गया है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-7 पॉकेट-डी में ढांचे में खामी आने के बाद खतरनाक ढंग से झुकी निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। दो दिन पहले नगर निगम ने इस इमारत को खतरनाक मानते हुए भवन का कार्य रुकवा दिया था और मालिक को नोटिस जारी किया था।

    शनिवार को भवन मालिक ने खुद ही अर्थ मूवर्स मशीन मंगवाकर इमारत को तोड़ना आरंभ कर दिया। निगम का कहना है कि इस इमारत का नक्शा पास है। चूंकि, यह इमारत जान-माल के लिए खतरा बन गई थी, इसलिए भवन मालिक स्वयं ही इसे ढहा रहा है।

    पिछले काफी समय से तीन मंजिला इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था, कुछ दिन से तीसरी मंजिल एक ओर झुकने लगी। इस कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने नगर निगम को शिकायत की। दो दिन पहले निगम ने निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए इमारत के इर्दगिर्द आवाजाही बंद कर दी थी।

    भूतल पर सपोर्ट व चैनल लगाकर शनिवार को हथौड़े व ड्रिल और अर्थ मूवर्स मशीन की मदद से तोड़फोड़ शुरू हुई। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि भवन मालिक ने खुद ही इमारत गिराने का फैसला लिया है। किसी कारण से इमारत का फाउंडेशन खिसकने के कारण ढांचा आसपास रहने वाले लोगों के लिए जोखिम बन गया था। इसलिए गिराने जरूरी हो गया था।