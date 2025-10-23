दिल्ली में हादसों का गुरुवार, पिलर से मोटरसाइकिल टकराने से दो नाबालिग सहित तीन दोस्तों की मौत
दिल्ली में एक और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रेड लाइट के पास पिलर से टकराकर तीन दोस्तों की मौत हो गई। मृतकों में दो नाबालिग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, तीनों बिना हेलमेट के तेज गति से बाइक चला रहे थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। राजधानी में बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना लगातार सड़क हादसों में मौत का कारण बनता जा रहा है। मंगलवार देर रात मुरथल से खाना खाकर लौट रहे दो चचेरे भाइयों समेत तीन युवकों की मोटरसाइकिल पिलर से टकराने से मौत का मामला अभी चर्चा में ही था कि इसी तरह का एक और दर्दनाक मामला सामने आ गया।
सुप्रीम कोर्ट रेड लाइट के पास बाइक सवार तीन दोस्तों की पिलर में टक्कर लगने के कारण मौत हो गई। मृतकों में दो नाबालिग थे। मृतकों की पहचान संगम विहार के कृष्णा तिवारी, 15 वर्षीय दीपांशु और 13 वर्षीय प्रिंस के रूप में हुई है। तिलक मार्ग थाना पुलिस की टीम ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया और मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 10 अक्टूबर की सुबह करीब 6:20 मिनट पर सुप्रीम कोर्ट रेड लाइट के पास एक सड़क हादसे की सूचना पुलिस को मिली थी। कालर ने बताया था कि हादसे में तीन लड़के घायल हो गए हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि पीसीआर की मदद से एक घायल लेडी हार्डिंग अस्पताल में और दो घायलों को एलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एलएन अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि डाक्टरों ने दोनों नाबालिगों को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस टीम लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंची तो पता चला कि 21 वर्षीय युवक के सिर में गंभीर चोटें आई थी। उसे करीब आधे घंटे तक सीपीआर दी गई, लेकिन कुछ देर बाद उसे भी मृत घोषित कर दिया गया।
घटनास्थल पर पहुंचने पर क्षतिग्रस्त हालत में बाइक मिली। फिर बाइक के नंबर प्लेट से पता चला कि बाइक संगम विहार में रहने वाले रामा शंकर की है। उनसे संपर्क करने पर पता चला कि बाइक उनका बेटा कृष्णा तिवारी लेकर निकला था। सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे और कृष्णा तिवारी की पहचान की।
पूछताछ में पता चला कि तीनों दोस्त थे और सुबह-सुबह बाइक लेकर घूमने के लिए निकले थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट रेड लाइट के पास उनकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पिलर से टकरा गई। तीनों बिना हेलमेट के थे, जिससे गंभीर चोट आने से तीनों की मौत हो गई।
