20 लाख रुपये से भरा बैग चोर ने किया पार, दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी को दबोचा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में थाना मौर्य एन्क्लेव पुलिस ने चोरी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की रकम 20 लाख 33 हजार नकद बरामद की है। आरोपी की पहचान हरप्रीत सिंह मारवा उर्फ बाबी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने आसान पैसे कमाने और ऐशो-आराम की जिंदगी जीने के लिए यह अपराध किया था।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि पीड़ित प्रवीन बंसल ने पुलिस को बताया कि वह लैनयार्ड इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी के मालिक हैं। उनका गोदाम मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-एक में है। उनके कर्मचारी अमित कुमार को भुगतान वसूली का कार्य सौंपा गया था।

24 अक्तूबर को अमित कुमार ने पहले नौ लाख रुपये सरदा इलेक्ट्रिक स्टोर मुंडका से और उसके बाद 11.73 लाख पीतमपुरा क्षेत्र की कई इलेक्ट्रिक फर्मों से वसूले। शाम करीब 06:30 बजे उसने बताया कि मुनि मायाराम चौक पीतमपुरा के पास उसकी स्कूटर से नकदी से भरा बैग गायब हो गया।

बताया कि कुछ देर बाद पीड़ित को थाना मौर्य एन्क्लेव से काल आई कि किसी व्यक्ति ने एक बैग जमा कराया है। जब वह अपने कर्मचारी के साथ थाने पहुंचे, तो पाया कि यहां हरप्रीत सिंह बाबी नाम का व्यक्ति बैग लेकर आया था। बैग में केवल दस्तावेज थे, जबकि बैग में रखे 20.73 लाख नकद गायब थे।