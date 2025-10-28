Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    20 लाख रुपये से भरा बैग चोर ने किया पार, दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपी को दबोचा

    By Dharmendra Yadav Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:36 PM (IST)

    बाहरी दिल्ली के थाना मौर्य एन्क्लेव पुलिस ने चोरी के मामले में हरप्रीत सिंह मारवा उर्फ बाबी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के 20 लाख 33 हजार रुपये बरामद हुए। आरोपी ने आसान पैसे कमाने के लिए चोरी की थी। पीड़ित प्रवीन बंसल ने बताया कि उनके कर्मचारी अमित कुमार से 20 लाख से अधिक की रकम चोरी हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में थाना मौर्य एन्क्लेव पुलिस ने चोरी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की रकम 20 लाख 33 हजार नकद बरामद की है। आरोपी की पहचान हरप्रीत सिंह मारवा उर्फ बाबी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने आसान पैसे कमाने और ऐशो-आराम की जिंदगी जीने के लिए यह अपराध किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि पीड़ित प्रवीन बंसल ने पुलिस को बताया कि वह लैनयार्ड इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी के मालिक हैं। उनका गोदाम मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-एक में है। उनके कर्मचारी अमित कुमार को भुगतान वसूली का कार्य सौंपा गया था।

    24 अक्तूबर को अमित कुमार ने पहले नौ लाख रुपये सरदा इलेक्ट्रिक स्टोर मुंडका से और उसके बाद 11.73 लाख पीतमपुरा क्षेत्र की कई इलेक्ट्रिक फर्मों से वसूले। शाम करीब 06:30 बजे उसने बताया कि मुनि मायाराम चौक पीतमपुरा के पास उसकी स्कूटर से नकदी से भरा बैग गायब हो गया।

    बताया कि कुछ देर बाद पीड़ित को थाना मौर्य एन्क्लेव से काल आई कि किसी व्यक्ति ने एक बैग जमा कराया है। जब वह अपने कर्मचारी के साथ थाने पहुंचे, तो पाया कि यहां हरप्रीत सिंह बाबी नाम का व्यक्ति बैग लेकर आया था। बैग में केवल दस्तावेज थे, जबकि बैग में रखे 20.73 लाख नकद गायब थे।

    इस पर शिकायतकर्ता को शक हुआ कि आरोपित ने नकदी निकाल ली और खाली बैग पुलिस को सौंप दिया। पुलिस को भी शक होने पर टीम ने पीतमपुरा स्थित आरोपित के घर पर छापेमारी की। जहां से 20.33 लाख नकद बरामद किए गए। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।