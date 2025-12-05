तिलक बाजार से साहिबाबाद तक बम बनाने का सामान... NCR में बिना लाइसेंस बिक रहा अमोनियम नाइट्रेट
10 नवंबर को लाल किले के सामने हुए हमले में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। दिल्ली में 2,000 से ज़्यादा अवैध दुकानें रसायन बेच रही हैं, जिन पर कोई ...और पढ़ें
नेमिश हेमंत, नई दिल्ली। 10 नवंबर को लाल किले के सामने नेताजी सुभाष मार्ग पर हुए आतंकवादी हमले में, आतंकवादियों ने मुख्य रूप से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। यह आमतौर पर खेती की फसलों के लिए इस्तेमाल होता है और फर्टिलाइज़र स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसका इस्तेमाल वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट (ETP) प्लांट और इंडस्ट्रियल यूनिट में भी होता है।
अमोनियम नाइट्रेट बाहरी दिल्ली इलाके में फर्टिलाइज़र के तौर पर बेचा जा रहा है, जहाँ खेती होती है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में खेती के कामों के लिए बिक्री पर नज़र रखना शुरू किया है। दिल्ली में यह सिस्टम नहीं है। इसी तरह, इंडस्ट्री और दूसरे प्लांट के लिए अमोनियम नाइट्रेट की बिना सब्सिडी वाली बिक्री पर भी कोई नज़र नहीं है।
दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन या स्टैंडर्ड के कई केमिकल, जिनमें खतरनाक केमिकल भी शामिल हैं, धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट के ज़रिए अमोनियम नाइट्रेट और एसिड जैसे खतरनाक केमिकल की बिक्री पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है।
जानकारों के मुताबिक, दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाकों में ऐसी गैर-कानूनी दुकानें चल रही हैं, जो बिना लाइसेंस और नियमों के केमिकल बेच रही हैं। ऐसी गैर-कानूनी दुकानों की संख्या 2,000 से ज़्यादा होने का अनुमान है।
आम केमिकल की बिक्री में क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए BIS रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वहीं खतरनाक केमिकल के लिए पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) से खास लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यह लाइसेंस ज़रूरी है। PESO केमिकल की बिक्री, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की मॉनिटरिंग के लिए ज़िम्मेदार है।
किसी घटना की हालत में, दिल्ली पुलिस केमिकल की दुकानों की जांच करती है। ज़हरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक मेथनॉल केमिकल की बिक्री और पंजाब में लोगों की मौत के बाद, पुलिस ने इस साल अप्रैल में खारी बावली के तिलक बाज़ार में एक केमिकल बेचने वाले को रेड मारकर गिरफ्तार किया था।
लाल किला ब्लास्ट के बाद, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने तिलक बाज़ार में केमिकल बेचने वालों के साथ मीटिंग की और उन्हें दूसरी सावधानियों के साथ-साथ केमिकल की बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड और फ़ोटोग्राफ़ रखने के निर्देश दिए। पुरानी दिल्ली का तिलक मार्केट केमिकल की बिक्री का होलसेल हब है। दिल्ली-NCR के अप्सरा बॉर्डर, स्वरूप नगर, होलंबी कलां और साहिबाबाद जैसे इलाकों में 800 से ज़्यादा केमिकल बेचने वालों की दुकानें हैं।
PESO ने एक्सप्लोसिव केमिकल समेत 680 केमिकल को खतरनाक बताया है। केमिकल डीलरों ने एक्सप्लोसिव केमिकल्स की अलग लिस्टिंग, खास मॉनिटरिंग प्रोविज़न और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर केमिकल्स की बिक्री पर बैन लगाने की मांग की है।
एक्सप्लोसिव में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल्स की बिक्री के लिए अलग मार्किंग और खास रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। इसी तरह, दिल्ली के अलग-अलग इंडस्ट्रियल एरिया में बिना रजिस्ट्रेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे किए बिना केमिकल्स की बिक्री पर भी सख्ती करने की ज़रूरत है। कुछ खतरनाक केमिकल्स ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं, इस मामले पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
-प्रदीप गुप्ता, प्रेसिडेंट, दिल्ली केमिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन (DCMA), तिलक बाजार
दिल्ली में रेगुलर दुकानदार केमिकल्स बेचते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं। कोई भी एक्सप्लोसिव केमिकल्स नहीं बेचा जाता है। इसे सख्ती से लागू किया जाता है। समस्या उन दुकानदारों से है जिन्होंने आस-पास के इंडस्ट्रियल एरिया में गैर-कानूनी दुकानें खोल रखी हैं।
-सुशील कुमार गोयल, पूर्व प्रेसिडेंट, DCMA
