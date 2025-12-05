तिलक बाजार से साहिबाबाद तक बम बनाने का सामान... NCR में बिना लाइसेंस बिक रहा अमोनियम नाइट्रेट

नेमिश हेमंत, नई दिल्ली। 10 नवंबर को लाल किले के सामने नेताजी सुभाष मार्ग पर हुए आतंकवादी हमले में, आतंकवादियों ने मुख्य रूप से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। यह आमतौर पर खेती की फसलों के लिए इस्तेमाल होता है और फर्टिलाइज़र स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसका इस्तेमाल वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट (ETP) प्लांट और इंडस्ट्रियल यूनिट में भी होता है।

अमोनियम नाइट्रेट बाहरी दिल्ली इलाके में फर्टिलाइज़र के तौर पर बेचा जा रहा है, जहाँ खेती होती है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में खेती के कामों के लिए बिक्री पर नज़र रखना शुरू किया है। दिल्ली में यह सिस्टम नहीं है। इसी तरह, इंडस्ट्री और दूसरे प्लांट के लिए अमोनियम नाइट्रेट की बिना सब्सिडी वाली बिक्री पर भी कोई नज़र नहीं है।

दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन या स्टैंडर्ड के कई केमिकल, जिनमें खतरनाक केमिकल भी शामिल हैं, धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट के ज़रिए अमोनियम नाइट्रेट और एसिड जैसे खतरनाक केमिकल की बिक्री पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है।

जानकारों के मुताबिक, दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाकों में ऐसी गैर-कानूनी दुकानें चल रही हैं, जो बिना लाइसेंस और नियमों के केमिकल बेच रही हैं। ऐसी गैर-कानूनी दुकानों की संख्या 2,000 से ज़्यादा होने का अनुमान है। आम केमिकल की बिक्री में क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए BIS रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, वहीं खतरनाक केमिकल के लिए पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) से खास लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यह लाइसेंस ज़रूरी है। PESO केमिकल की बिक्री, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की मॉनिटरिंग के लिए ज़िम्मेदार है।

किसी घटना की हालत में, दिल्ली पुलिस केमिकल की दुकानों की जांच करती है। ज़हरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक मेथनॉल केमिकल की बिक्री और पंजाब में लोगों की मौत के बाद, पुलिस ने इस साल अप्रैल में खारी बावली के तिलक बाज़ार में एक केमिकल बेचने वाले को रेड मारकर गिरफ्तार किया था।

लाल किला ब्लास्ट के बाद, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने तिलक बाज़ार में केमिकल बेचने वालों के साथ मीटिंग की और उन्हें दूसरी सावधानियों के साथ-साथ केमिकल की बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड और फ़ोटोग्राफ़ रखने के निर्देश दिए। पुरानी दिल्ली का तिलक मार्केट केमिकल की बिक्री का होलसेल हब है। दिल्ली-NCR के अप्सरा बॉर्डर, स्वरूप नगर, होलंबी कलां और साहिबाबाद जैसे इलाकों में 800 से ज़्यादा केमिकल बेचने वालों की दुकानें हैं।