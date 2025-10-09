Language
    दिल्ली में शिक्षकों के लिए आ गई बंपर भर्ती, 5000+ वैकेंसी के लिए इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन

    By Pooja Tripathi Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 5346 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती प्रक्रिया 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति योजना का हिस्सा है। ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू होंगे। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 8 लाख से ज्यादा छात्र नामांकित हैं।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अरसे से चल रही शिक्षकों की कमी दूर करने के प्रयास तेज हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने 5346 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है।

    इससे पहले सितंबर में 1180 शिक्षकों की भर्ती निकली जा चुकी है। ये भर्ती प्रक्रिया उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत सरकारी स्कूल में 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति जानी है।

    इस तारीख से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया

    दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने रिक्तियों का विज्ञापन दिया है और 9 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय 1075 स्कूल चलाता है, जिसमें 8,24,225 छात्र नामांकित हैं।

    इसके अलावा निदेशालय से सहायता प्राप्त 199 स्कूलों में 74,563 छात्र नामांकित हैं। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों के 18,000 से अधिक पदों में से शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में अतिथि शिक्षकों से भरा गया है।