घर लौटती शिक्षिका पर हमला: बदमाशों ने झपटी सोने की चेन, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल!

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। केशवपुरम थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार की दोपहर करीब 1:30 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी से घर जा रही शिक्षिका से बाइक सवार दो बदमाशों ने स्कूल के पास से ही सोने की चेन झपट ली। पूरी वारदात स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

पीड़िता की शिकायत पर केशवपुरम थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस आरोपितों का पता लगाने में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अंजू मलिक परिवार के साथ नारंग कालोनी में रहती हैं। जो केशवपुरम ए-2 ब्लाक स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में शिक्षिका हैं। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों बदमाश पहले से ही स्कूल के बाहर घात लगाए बैठे थे।

जैसे ही अपनी स्कूटी से शिक्षिका स्कूल से कुछ कदम आगे बढ़ीं, बदमाशों ने पीछे से झपट्टा मारकर उनके गले से चेन तोड़ ली और बाइक से भाग निकले। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना यह पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़िता अंजू मलिक ने बताया कि घटना के समय स्कूल के आसपास कोई पीसीआर वैन या बीट स्टाफ मौजूद नहीं था, जबकि इस मार्ग पर तीन स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं।