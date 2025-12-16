गणतंत्र दिवस परेड में इस बार भी कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी, सरकार ने नहीं भेजा कोई प्रस्ताव

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर इस बार राजधानी की झांकी नहीं होगी। दिल्ली सरकार की ओर से झांकी का कोई प्रस्ताव भी रक्षा मंत्रालय को नहीं भेजा गया था। हालांकि पांच वर्ष बाद 76वें (2025 के) गणतंत्र दिवस की परेड में शिक्षा माडल पर दिल्ली की झांकी शामिल रही थी। इससे पहले 2020 से 2024 तक लगातार ऐसा हुआ कि इस परेड में देश की राजधानी की झांकी को स्थान नहीं मिल पाया था।



दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा की झांकी भी इस बार परेड में नहीं दिखाई देगी। राज्य सरकार की ओर से रक्षा मंत्रालय को पांच अलग अलग प्रस्ताव भेजे गए थे। इनमें से शुरुआती दौर में हिसार जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन फिर अगली बैठकों में उसे भी अस्वीकार कर दिया गया।



आधिकारिक सूत्रों के अनुसार झांकियों के चयन के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने तीन दौर की बैठकों के बाद 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड के लिए स्वीकृति दी है। यह सूची लगभग फाइनल बताई जा रही है और इसमें बदलाव की गुंजाइश अब काफी कम है।