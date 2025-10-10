दिल्ली में सीरप की मांग में 30 प्रतिशत की गिरावट, टैबलेट और कैप्सूल की बिक्री में बढ़ोतरी<br/>

मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मृत्यु के बाद दिल्ली में सिरप की मांग में 30% की गिरावट आई है। दवा कारोबारियों के अनुसार, लोग अब सीरप खरीदने से पहले सोच रहे हैं, और डॉक्टर भी सीरप लिखने से परहेज कर रहे हैं। टैबलेट और कैप्सूल की बिक्री में वृद्धि देखी गई है, क्योंकि ग्राहक सीरप के विकल्प तलाश रहे हैं।

मध्य प्रदेश की कफ सीरफ की घटना के बाद दिल्ली में बिक्री घटी।