दिल्ली में सीरप की मांग में 30 प्रतिशत की गिरावट, टैबलेट और कैप्सूल की बिक्री में बढ़ोतरी<br/>
मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मृत्यु के बाद दिल्ली में सिरप की मांग में 30% की गिरावट आई है। दवा कारोबारियों के अनुसार, लोग अब सीरप खरीदने से पहले सोच रहे हैं, और डॉक्टर भी सीरप लिखने से परहेज कर रहे हैं। टैबलेट और कैप्सूल की बिक्री में वृद्धि देखी गई है, क्योंकि ग्राहक सीरप के विकल्प तलाश रहे हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में कफ सीरप के इस्तेमाल से बच्चों की मृत्यु के बाद दिल्ली में सीरप की मांग में करीब 30 प्रतिशत की गिरावट आ गई है। दवा कारोबारियों के अनुसार, लोग अब सीरप खरीदने से पहले सोच रहे हैं, जबकि डाक्टर भी सीरप लिखने से परहेज कर रहे हैं।
रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट एलायंस के दिल्ली अध्यक्ष संदीप नांगिया के मुताबिक अक्टूबर के शुरुआती दिनों में औसतन 25 से 30 प्रतिशत तक गिरावट आई है, जबकि टैबलेट और कैप्सूल की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली के दवा विक्रेताओं ने बताया कि ग्राहक अब सीरप की जगह टैबलेट, पाउडर या अन्य विकल्प की मांग कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।