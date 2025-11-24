दिल्ली में छात्र आत्महत्या मामले में तीन और शिक्षकों पर पुलिस का शिकंजा, अभिभावकों का प्रदर्शन जारी
दिल्ली में एक छात्र के आत्महत्या मामले में पुलिस ने तीन और शिक्षकों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस घटना के बाद स्कूल के बाहर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभिभावक स्कूल प्रशासन से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर 16 वर्षीय एक छात्र की आत्महत्या के मामले में तीन और शिक्षकों को पूछताछ के लिए बुलाया। रविवार को दो अन्य शिक्षकों से पूछताछ की गई, जबकि जांच के तहत कुछ छात्रों से भी पूछताछ की गई। इससे पहले, मध्य दिल्ली स्थित इस स्कूल ने अपने चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया था।
इस बीच, माता-पिता ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि स्कूल के शिक्षकों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण उनका बेटा गंभीर मानसिक तनाव में था।
एएनआई से बात करते हुए मृतक के पिता ने कहा, "मेरा बेटा बहुत होशियार था। उसने कई मेडल और सर्टिफिकेट जीते थे। और पिछली बार जब मैंने उससे बात की थी, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वह ऐसा कदम उठाएगा। मेरा बेटा शिकायत करता रहता था कि शिक्षक उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। इस समय, कई छात्र और अभिभावक भी मेरे बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे बेटे को न्याय मिले।
पीड़ित की मां ने बताया, "मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए और इस मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसने मुझे कई बार बताया कि शिक्षक उसे बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और बच्चे को ऐसा कुछ न सहना पड़े।" 21 नवंबर को, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशिष सूद ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी के एक प्रतिष्ठित स्कूल के एक छात्र की आत्महत्या के मामले में एक जांच समिति गठित की है।
सूद ने कहा कि स्कूलों ने भी इस मामले में कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि वह स्कूलों को पत्र लिखकर पूछेंगे कि क्या वे सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी भलाई पर नजर रख रहे हैं।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा, "हमने एक जांच समिति गठित की है और स्कूल ने कार्रवाई भी की है। मैं इसे न केवल शिक्षा मंत्री के रूप में, बल्कि एक चिंतित अभिभावक के रूप में भी देख रहा हूं। जल्द ही, मैं स्कूल को पत्र लिखकर पूछूंगा कि क्या वे सीबीएसई दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण की निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकार सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। हम अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर बेहद चिंतित हैं।"
बता दें, राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले दसवीं कक्षा के एक छात्र ने एक नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपने स्कूल के शिक्षकों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस द्वारा 18 नवंबर को दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, छात्र ने अपने माता-पिता से शिक्षकों के व्यवहार के बारे में बार-बार शिकायत की थी, लेकिन हस्तक्षेप की उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया।
