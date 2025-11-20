Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मेरे अंग दान कर देना', खुदकुशी करनेवाले 10वीं के छात्र ने सुसाइड नोट में बयां की अपनी पीड़ा

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    दिल्ली में एक 16 वर्षीय छात्र ने मेट्रो के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में शिक्षकों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और अपने अंगों को दान करने की इच्छा जताई। परिजनों ने स्कूल के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की। छात्र ने ड्रामा क्लास में अपमानित होने के बाद यह कदम उठाया। उसने अपने परिवार से माफी मांगी और कृतज्ञता व्यक्त की।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के एक 16 वर्षीय स्कूली छात्र ने मंगलवार सुबह मेट्रो के सामने कूदकर अपनी जान दे दी।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के एक 16 वर्षीय स्कूली छात्र ने मंगलवार सुबह मेट्रो के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। उसने अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपने अंगों को दान करने की मांग की है ताकि किसी भी बच्चे को उसके जैसी पीड़ा न सहनी पड़े।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने बताया कि एक निजी स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र ने दोपहर 2.34 बजे मध्य दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी। उसे पास के बीएलके अस्पताल ले जाया गया, जहा उसे मृत घोषित कर दिया गया। अपने नोट में उसने कुछ शिक्षकों के नाम लिए और उन पर लंबे समय तक मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया।उसके पिता ने आरोप लगाया कि उनका बेटा कई महीनों से स्कूल में उसके साथ किये जाने वाले व्यवहार से परेशान था।

    पिता ने बताया, "वह मुझे और मेरी पत्नी को बताता था कि शिक्षक उसे हर छोटी-छोटी बात पर डाटते हैं और उसे मानसिक रूप से आहत करते हैं। हमने कई बार मौखिक रूप से शिकायत की, लेकिन वे कभी नहीं रुके।"उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं नजदीक आने के कारण उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने से परहेज किया।परीक्षाए खत्म होने के बाद उसे दूसरे स्कूल में दाखिला मिल गया। उन्होंने कहा, "उसकी परीक्षाए एक-दो महीने में होनी थीं। बीस नंबर स्कूल की तरफ से आते हैं। मैं किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहता था।"

     उन्होंने आगे बताया कि परिवार ने लड़के को भरोसा दिलाया था कि उसे दाखिला मिल जाएगा।मंगलवार को, लड़का अपने ड्रामा क्लब सेशन के लिए रुका हुआ था और उसके पिता के अनुसार, वहा जो कुछ हुआ उससे वह बहुत परेशान हो गया। पिता ने कहा, "ड्रामा क्लास में वह फिसलकर गिर गया। टीचर ने उसे धक्का दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती की और कहा कि वह ज्यादा एक्टिंग कर रहा है।" "उन्होंने उसे इतना डाटा कि वहरोने लगा, लेकिन शिक्षक ने उससे कहा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं कि वह कितना रोता है।"

     उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं था जब उनके बेटे को ऐसा महसूस हुआ हो।उसके सहपाठियों ने मुझे बताया कि एक शिक्षक उसे धमका रहा था और कह रहा था कि वे उसे स्थानांतरण प्रमाणपत्र देंगे और हमें (माता-पिता को) स्कूल बुलाएंगे। यह सिर् उसके साथ ही नहीं, बल्कि तीन अन्य लोगों के साथ भी हुआ था।

    उन्होंने कहा, "चार अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है।"उनके पिता ने बताया कि लड़के ने हाल ही में एक डांस प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसने रंगमंच और नृत्य में और अधिक रुचि लेने की इच्छा जताई थी।उन्होंने कहा, "वह पढ़ाई में भी काफी अच्छा था।"

    उसने सुसाइड नोट में अपने भाई को लिखा, "माफ करना भैया, मैं जितनी बार भी तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार करता रहा, उसके लिए माफ करना," और अपनी माँ को लिखा, "माफ करना मुसनी, मैंने जितनी बार तुम्हारा दिल तोड़ा है, मैं आखिरी बार ऐसा करने जा रहा हू।"

    उन्होंने अपने माता-पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तथा उनके लिए अधिक कुछ न कर पाने के कारण ग्लानि व्यक्त की।अधिकारी ने बताया कि नोट के अंत में लड़के ने प्रार्थना की थी कि उसके शरीर के जो भी अंग बचे हैं, उनका इस्तेमाल किसी और की मदद के लिए किया जाए।