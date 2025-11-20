'मेरे अंग दान कर देना', खुदकुशी करनेवाले 10वीं के छात्र ने सुसाइड नोट में बयां की अपनी पीड़ा

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के एक 16 वर्षीय स्कूली छात्र ने मंगलवार सुबह मेट्रो के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। उसने अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपने अंगों को दान करने की मांग की है ताकि किसी भी बच्चे को उसके जैसी पीड़ा न सहनी पड़े।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने बताया कि एक निजी स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र ने दोपहर 2.34 बजे मध्य दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी। उसे पास के बीएलके अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अपने नोट में उसने कुछ शिक्षकों के नाम लिए और उन पर लंबे समय तक मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया।उसके पिता ने आरोप लगाया कि उनका बेटा कई महीनों से स्कूल में उसके साथ किये जाने वाले व्यवहार से परेशान था।

पिता ने बताया, "वह मुझे और मेरी पत्नी को बताता था कि शिक्षक उसे हर छोटी-छोटी बात पर डांटते हैं और उसे मानसिक रूप से आहत करते हैं। हमने कई बार मौखिक रूप से शिकायत की, लेकिन वे कभी नहीं रुके।"उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं नजदीक आने के कारण उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने से परहेज किया।परीक्षाएं खत्म होने के बाद उसे दूसरे स्कूल में दाखिला मिल गया। उन्होंने कहा, "उसकी परीक्षाएं एक-दो महीने में होनी थीं। बीस नंबर स्कूल की तरफ से आते हैं। मैं किसी भी तरह की परेशानी नहीं चाहता था।"

उन्होंने आगे बताया कि परिवार ने लड़के को भरोसा दिलाया था कि उसे दाखिला मिल जाएगा।मंगलवार को, लड़का अपने ड्रामा क्लब सेशन के लिए रुका हुआ था और उसके पिता के अनुसार, वहां जो कुछ हुआ उससे वह बहुत परेशान हो गया। पिता ने कहा, "ड्रामा क्लास में वह फिसलकर गिर गया। टीचर ने उसे धक्का दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती की और कहा कि वह ज्यादा एक्टिंग कर रहा है।" "उन्होंने उसे इतना डांटा कि वहरोने लगा, लेकिन शिक्षक ने उससे कहा कि उन्हें इसकी परवाह नहीं कि वह कितना रोता है।"

उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं था जब उनके बेटे को ऐसा महसूस हुआ हो।उसके सहपाठियों ने मुझे बताया कि एक शिक्षक उसे धमका रहा था और कह रहा था कि वे उसे स्थानांतरण प्रमाणपत्र देंगे और हमें (माता-पिता को) स्कूल बुलाएंगे। यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं, बल्कि तीन अन्य लोगों के साथ भी हुआ था।

उन्होंने कहा, "चार अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है।"उनके पिता ने बताया कि लड़के ने हाल ही में एक डांस प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसने रंगमंच और नृत्य में और अधिक रुचि लेने की इच्छा जताई थी।उन्होंने कहा, "वह पढ़ाई में भी काफी अच्छा था।"

उसने सुसाइड नोट में अपने भाई को लिखा, "माफ करना भैया, मैं जितनी बार भी तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार करता रहा, उसके लिए माफ करना," और अपनी माँ को लिखा, "माफ करना मुसनी, मैंने जितनी बार तुम्हारा दिल तोड़ा है, मैं आखिरी बार ऐसा करने जा रहा हूं।"