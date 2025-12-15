Language
    दिल्ली में इग्नू से ग्रेजुएशन कर रही छात्रा ने किया सुसाइड, परीक्षा में फेल हाेने के बाद उठाया खौफनाक कदम

    By Dharmendra Yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:46 PM (IST)

    दिल्ली में इग्नू से ग्रेजुएशन कर रही 23 वर्षीय छात्रा ने परीक्षा में फेल होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा का रिजल्ट कल ही आया था। परिजनों क ...और पढ़ें

    परीक्षा में फेल होने पर छात्रा ने किया सुसाइड।

    संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। परीक्षा में फेल होने पर इग्नू से ग्रेजुएशन (लाइब्रेरियन साइंस) कोर्स की अंतिम वर्ष की 23 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। छात्रा का कल ही रिजल्ट आया था। स्वजन का कहना है कि बड़ी बहन की शादी की वजह से परीक्षा नहीं दे पाई, इसलिए परीक्षा पास नहीं कर पाई। इसी तनाव और अवसाद के चलते उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है।

    रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव ने बताया कि सोमवार दोपहर को प्रेमनगर थाना पुलिस को एक लड़की के संदिग्ध अवस्था में आत्महत्या के संबंध में पीसीआर काल प्राप्त हुई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्वजन ने पुलिस को बताया कि मृतका घर पर अकेली थी और इसी दौरान उसने फांसी लगा ली।

    परिवार वालों के अनुसार, कमरा अंदर से बंद था और पड़ोसी व बहन ने मिलकर जबरदस्ती खोला। पुलिस ने बताया कि शव कमरे के अंदर बिस्तर पर पाया गया। पता चला कि मृतका ने पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगाई थी। छात्रा ने में अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल की परीक्षा (लाइब्रेरियन साइंस) में फेल हो गई थी और डिप्रेशन में थी।

    जब वह घर पर अकेली थी, तब उसने यह कदम उठाया। परिवार वालों ने किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। मृतका के पिता ने बताया कि वह और उनकी पत्नी काम पर थे, जबकि उनका बेटा बाहर गया हुआ था।

    स्वजन ने बताया कि सोमवार सुबह लगभग साढ़े आठ बजे छात्रा ने अपने पिता को खाना बनाकर दिया। जिसके बाद पिता अपनी ड्यूटी पर चले गए। जबकि छोटा भाई लगभग 10 बजे अपने दोस्त के साथ घर से बाहर किसी काम से चला गया। उसकी मां किसी काम से बाहर गई हुई थी। तकरीबन दो बजे छात्रा के नाना ने कमरे के दरवाजा खटखटाया। जवाब नहीं मिला तो स्वजन को सूचित किया।

    छात्रा के पिता ने बताया कि बड़ी बेटी की 24 नंवबर को जमशेदपुर में शादी समारोह मेें हिस्सा लेने के लिए परिवार के सभी लोग ट्रेन से जा रहे थे। बीच रास्ते 18 नवंबर को इग्नू की तरह से मैसेज आया कि परीक्षा 21 नंवबर को होगी। इन परिस्थितियों में बेटी परीक्षा नहीं दे पाई।

    कल रिजल्ट आया था। खुद को फेल पाकर में मायूस हो गई। परीक्षा में फेल होने की वजह से उसने यह कदम उठाया। स्वजन ने बताया कि वे उसकी भी शादी की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने उससे एक दिन पहले ही शादी की लिए बायोडाटा भी बनवाया था।