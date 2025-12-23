Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में नाबालिग बदमाश बेखौफ, शराब के पैसे न देने पर नौवीं के छात्र को चाकू मारकर लूटा; चार गिरफ्तार

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:43 AM (IST)

    दिल्ली में नाबालिग बदमाशों का आतंक जारी है। हाल ही में, शराब के पैसे न देने पर नौवीं कक्षा के एक छात्र को चाकू मारकर लूट लिया गया। पुलिस ने तत्परता दि ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिले में नाबालिग बदमाश बेखौफ हैं। हत्या व लूट जैसी वारदात को अंजाम देने से जरा पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला वेलकम थाना क्षेत्र का है। लूट का विरोध करना नौवीं कक्षा के छात्र को भारी पड़ गया। चार नाबालिगों ने शराब पीने के लिए छात्र से लूट की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विरोध करने पर उसपर चाकू से वार कर दिए। लूटपाट के बाद भाग गए। घायल हालत में 17 वर्षीय फैज को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित की शिकायत पर वेलकम थाना ने लूट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में चार नाबालिगों को दबोच लिया है और उनके पास से चाकू बरामद किया है। पकड़े गए नाबालिग अपराधी प्रवृत्ति के हैं।

    शराब के पैसे न देने पर मारा चाकू

    फैज अपने परिवार के साथ वेलकम इलाके में रहता है। वह एक सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ाई करता है। पुलिस ने बताया कि वह शनिवार रात को ट्यूशन पढ़कर अपने घर पैदल लौट रहा था। रास्ते में उसे चार नाबालिग बदमाशों ने घेर लिया और उससे शराब पीने के लिए जबरन रुपये मांगने लगे। छात्र ने उनसे मना किया उसके पास रुपये नहीं है।

    बदमाशों ने पहले उसे पीटा और उसके बाद उसपर चाक से दो वार किए। छात्र को घायल करने के बाद बदमाशों ने उसकी जेब से 350 रुपये लूटे और फरार हो गए। थानाध्यक्ष रुपेश खत्री की देखरेख में एक टीम बनाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से बदमाशों की पहचान की और उन्हें वेलकम थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगह से दबोच लिया।

    नाबालिगों द्वारा लूट की प्रमुख घटनाएं

    • 16 सितंबर 2024 : सीलमपुर इलाके में नाबालिगों ने दो दिनों में लूट की दो वारदात को अंजाम दिया।
    • 15 फरवरी 2025 : दयालपुर इलाके में नाबालिग बदमाशों ने चाकू दिखाकर युवक से लूट की।