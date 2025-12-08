लेखक Bill Bryson को अपनी बेस्टसेलर बुक में करना पड़ा सुधार, 20 साल पहले हुई गलती 11वीं के छात्र ने पकड़ी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अमेरिकी-ब्रिटेन के बेस्टसेलिंग लेखक बिल ब्रायसन की लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक 'ए शाॅर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग 2.0' में एक शब्द की गड़बड़ी को दिल्ली के छात्र ने 20 साल बाद पकड़ लिया।
जिसके बाद पुस्तक के नए संस्करण को शब्द में सुधार कर जारी किया गया है। लेखक ने इस शब्द उत्पत्ति (एटिमालाॅजिकल) त्रुटि को पकड़ने के लिए एयरफोर्स बाल भारती स्कूल के कक्षा 11 के छात्र कनिष्क शर्मा को धन्यवाद दिया है।
यह पुस्तक 21वीं सदी की सबसे अधिक बिकने वाली लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक है, जो संडे टाइम्स बेस्टसेलर सूची में 106 सप्ताह तक बनी रही और एवेंटिस पुरस्कार तथा डेसकार्टेस पुरस्कार दोनों जीते।
अपडेट किए गए संस्करण में, ब्रायसन ने कनिष्क शर्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो त्रुटि इस पुस्तक में 20 से अधिक वर्षों तक रही और जिसे शायद किसी ने नहीं पहचाना। वर्ष 2003 में प्रकाशित हुए पुस्तक के मूल संस्करण में एस्टेरॉइड को लैटिन शब्द बताया गया था, जिसका अर्थ “तारानुमा” है।
पढ़ते समय कनिष्क ने ध्यान दिया कि एस्टेरॉइड वास्तव में यूनानी (ग्रीक) भाषा से निकला है-जिसका मूल एस्टर है और जिसका अर्थ “तारानुमा” होता है।
छात्र ने प्रकाशन हाउस को इस बारे में लिखा, जिसने उनका संदेश ब्रायसन तक पहुंचाया। लेखक ने तुरंत जवाब दिया और आश्वासन दिया कि इस त्रुटि को नए संस्करण में ठीक कर दिया जाएगा। नवीनतम संस्करण में अब उसे ठीक कर दिया गया है।
