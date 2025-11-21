दिल्ली सरकार ने नवंबर–दिसंबर के सभी स्पोर्ट्स इवेंट को स्थगित करने दिए आदेश, प्रदूषण को लेकर लिया फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने लोगों की दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और खेल संस्थाओं को नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित सभी शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को तुरंत स्थगित करने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि बच्चों, युवाओं और एथलीटों की सेहत के साथ कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता।

यह निर्देश कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद दिया गया, जिसमें एनसीआर में खेल गतविधियों पर रोक की सलाह दी गई थी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय और खेल निदेशालय ने बुधवार को सर्कुलर जारी कर सभी संस्थानों को इसे सख्ती से लागू करने को कहा।

सर्कुलर के अनुसार दिल्ली सरकार निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट बोर्ड द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही राष्ट्रीय फेडरेशनों और केंद्रीय खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, कालेजों और खेल संघों पर भी यह आदेश लागू होगा। यह निर्देश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।